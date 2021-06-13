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воскресенье, 13 июня 2021 18:15

Мода на обувь привела к ухудшению здоровья

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Мода на обувь привела к ухудшению здоровья
Из-за очень мягкой обуви страдал костяк людей. Фото: sciencedirect.com

Ученые из Кембриджского университета и Департамента археологии Великобритании проанализировали 177 скелетных останков из местных захоронений. Доказали, что британцы в XIV-XV веках имели проблемы с ногами из-за обуви с длинными и острыми носками - пулены.

6% людей похороненных между XI и XIII веками имели воспаление слизистых сумок суставов - бурсит. В последующие два века таких людей было 27%. Именно тогда появилась новая мода на обувь - люди отказывались от функционального округлого носка и переходили к длинному и обостренного, пишет издание International Journal of Paleopathology.

Мужчины массово начали носить пулены - мягкие кожаные ботинки без каблуков и часто без твердой подошвы, но с длинными острыми носками. Исследованы скелетные останки с бурситом принадлежали именно мужчинам.

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В Средневековье также часто страдали от переломов верхних конечностей, которые возникали при падении на вытянутые руки. Такой феномен ученые из Кембриджа объяснили тем, что из-за неудобной обуви у людей деформировался большой палец стопы, провоцировало ухудшение равновесия.

Ученые узнали больше о девочке, похороненной с зябликом во рту в пещере Тюнель Вельки на Краковско-Ченстоховской возвышенности в Польше.

Исследователи установили, что 10-12 летняя девочка не была славянкой. Вероятно, она попала в регион в середине XVII в. вместе с финскими войсками, которые поддержали вторжение шведского короля Карла X Густава в Польшу. Те события получили название Шведский потоп. Значительные военные силы шведов базировались в Ойцовском замке, который располагается неподалеку от пещеры

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Дата
13
июня

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