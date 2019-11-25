Минеральную воду открыли херсонские солдаты

Каждая бутылка "Боржоми" с темно-зеленого стекла выливалась вручную, закупорювалась сургучом и состояла в соломенную корзину для безопасной транспортировки. Фото: borzhomi

На заводе минеральных вод "Боржоми" в одноименном городе Грузии 26 ноября 1890 года начали разливать минеральную воду на экспорт. Через десять лет производство "Боржоми" превысило один миллион бутылок в год.

Месторождение минеральных вод находится в центральной части Аджаро-Имеритинського позвоночника Кавказских гор. Минеральная вода вулканического происхождения на поверхность земли попадает еще теплой с глубины 8-10 км. В ее составе - более шестидесяти различных минералов, обладает лечебными свойствами. Теплый источник в долине Боржоми в 1829 году нашли солдаты Херсонского гренадерского полка, а через 20 лет здесь появился модный курорт.

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1890 считается официальной датой основания ТМ "Боржоми". Именно тогда в Парке минеральных вод, который был создан по приказу императорской семьи Романовых, открылся первый завод по розливу знаменитой минеральной воды. Каждая бутылка с темно-зеленого стекла выливалась вручную, закупорювалась сургучом и состояла в соломенную корзину для безопасной транспортировки.

Уже в 1900 году производство "Боржоми" впервые превысило один миллион бутылок в год. Тогда же химик Мольденгауэр предложил насыщать воду углекислым газом для сохранения ее физико-химических свойств в бутылках. В советские времена все активы Боржоми были национализовани.Поселення Боржоми получило статус города. Во время "оттепели" в 60-х гг. Легендарную минеральную воду экспортировали в 15 стран мира.

Шацкий национальный природный парк создали на территории Шацких озер на Волыни 28 декабря 1983 года.