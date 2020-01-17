Между елками и в пышных домах - как жили лемки в 1930-х

Фото: polona.pl

Снимки, сделанные в поселении лемков в 1930-х, хранятся в польском онлайн-архиве. На них можно увидеть дома, дворы и работу на сенокосе.

Лемкивщина - это украинская этническая территория в Карпатах между реками Сяном и Дунайцем - теперь территория Польши, и к северо-западу от реки Уж к реке Попрад - сейчас Словакия.

Предками лемков было славянское племя белые хорваты, населявшее этот регион в VII-X веках. Затем Лемкивщина входила в состав Киевской Руси, Галицко-Волынского государства и Австрийской империи.

В 1920-х лемков включили в состав Польши. За участие в национальном движении часть отправили в концентрационный лагерь Берёза-Картузская, тюрмы Святой Крест, Вронки и Равич.

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В годы Второй мировой войны лемки смогли основать свои школы и учительскую семинарию, начало действовать Украинское образовательное общество.

В 1945 году был подписан советско-польской договор, по которому территория Лемкивщины закреплена за Польшей.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть раритетные фотографии, сделанные Адольфом Шевалье в 1920-м. На них изображены румыны, жившие в Южных Карпатах. На снимках видно, как они хозяйничали и развлекались. Фото хорошо передают колорит национальной одежды. Она состояла из рубашек – "кемеше ку блезира", юбок – "задье", "пензетуре", "шурц", безрукавки – "бонд", "кожок". В холодное время года к этому добавляли куртку темного цвета "уйош" и шерстяную накидку "губе". Голову покрывали платком "шеринку". На ноги надевали лапти или сапоги.