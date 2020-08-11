Мальчик выкопал во дворе старинный меч

Мальчик раскопал 300-летний меч недалеко от собственного дома. Фото: bbc.com

10-летний искатель сокровищ Файоннтен Хьюз нашел старинный меч недалеко от отцовского дома в городке Деррилоуган, что в Северной Ирландии. Находка лежала на глубине 30 см.

Металлоискатель парню подарили на 10-й день рождения. Во время первого выхода с ним получил два сигнала, которые указали на мусор. На меч наткнулся по третьему. Отец парня заявил, что новичкам везет, сообщает BBC.

Семья не знала точного возраста и происхождения предмета, поэтому обратилась к экспертам. Те считают, что его изготовили где-то в XVII - XIX вв.

Знаток антикварного оружия Филипп Спунер отметил, что такие могли использовать английские офицеры и драгуны в 1720-1780 годах или шотландские военные в 1700-1850-х. Все же предпочтение отдает первой версии.

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Родители мальчика просят совета, как сохранить ржавый артефакт от окончательного разрушения. Надеются, что попадет в руки специалистов и, возможно, будет выставлен на всеобщее обозрение.

Недавно кладоискатель Мариуш Степьен обнаружил древний меч и конскую сбрую в поле недалеко от городка Виблс, что в Великобритании. Артефактам около 3 тыс. лет. В полевой экспедиции мужчина с друзьями провел 22 суток. Место находки показали в 3D.