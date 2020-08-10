Мужчина случайно откопал меч, которому 3 тыс. лет

Мужчина нашел меч эпохи бронзы с помощью металлоискателя Фото: mirror.co.uk

Кладоискатель Мариуш Степьен обнаружил древний меч и конскую сбрую в поле недалеко от городка Виблс, что в Великобритании. Артефактам около 3 тыс. лет.

В полевой экспедиции мужчина с друзьями провел 22 суток. Группа разбила лагерь и построила убежище, чтобы защитить находки от непогоды, сообщает Mirror.

"Я никогда раньше не видел ничего подобного и с самого начала чувствовал, что это может быть что-то потрясающее, и я только что открыл для себя важную часть истории Шотландии", - говорит Степьен.

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Мужчина добавил, что был на седном небе от счастья и хотел участвовать в раскопках от начала до конца. Кроме меча, экспедиции удалось найти декорированные ремни, пряжки, кольца и элементы колесниц.

Друзья сразу же вызвали специалистов, которые прибыли через несколько суток. Все сокровища доставили в Центр коллекций национальных музеев в Эдинбурге.

В начале 2020-го у города Сувалки в Северо-Восточной Польше на кладбище нашли древний меч. Находку датировали периодом между XI и XIII в. и установили, что принадлежала представителям племени ятвягов. Они жили на территории нынешней Польши, Литвы и Беларуси с V в. до н. е. и до средневековья. Служили наемниками для князей Киевской Руси.