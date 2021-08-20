Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет

24 августа Украина будет отмечать День независимости. Многие ключевые события нашей истории происходили на Майдане Независимости в центре Киева.
Gazeta.ua предлагает вспомнить, как менялась площадь в течении 30 лет.
До 1991-го она называлась в честь "Октябрьской революции" - большевистского переворота 1917 года. В центре стоял монумент посвященный этому событию. Состоял из бронзовых фигур рабочего, крестьянина, работницы и солдата. Над ними возвышалась почти 9-метровая гранитная скульптура лидера большевиков Владимира Ленина. Киевляне в шутку называли монумент "Гулливер в стране лилипутов".
На площади действовал ансамбль фонтанов. Наибольший называли "рулеткой". Был выполнен в форме большой чаши, от которой расходились гранитные лучи, что напоминало игровую рулетку. Был весьма популярным среди молодежи.
Название "Майдан Незалежности" площадь получила в конце августа 1991 года. Но люди начали говорить так на площадь во время Революции на граните в октябре 1990 - студенческой голодовки против подписания нового союзного договора. Призывы прийти на "Майдан Незалежности" фигурировали в листовках и звучали в разговорах.
В том же 1991 году демонтировали Ленина. А через 3 года взялись за реконструкцию "Майдана". Хотели выполнить в национальном духе. Для создания монументальных сооружений пригласили скульптора Анатолия Куща. Работы завершились в 2001 - к десятой годовщине Независимости.
Фонтан "рулетку" разобрали. У места, где стоял Ленин, соорудили 61-метровый Монумент Независимости. Постамент сделали в стиле украинского барокко. Прототипом стали Врата Заборовского - парадный въезд в резиденцию киевских митрополитов XVIII в. на территории Софийского собора в Киеве. На них разместили высокую белую колонну в стиле ампир. Сверху закрепили статую Оранты Украины - девушка, одетая в украинский национальный костюм с калиновой ветвью в руках, символизирует независимость. Прототипом была дочь Анатолия Куща, поп-арт художница Кристина Кущ-Катракис.
У Куща был еще расширенный проект - вокруг Монумента Независимости могли полукругом поставить колоннадную галерею со статуями деятелей украинской истории. Но на его реализацию не хватило средств.
Напротив Монумента Независимости, на месте, где обнаружили остатки древних Лядских ворот Киева, воздвигли памятник в виде ворот. В 2002 году их украсила скульптура Архангела Михаила - небесного покровителя города.
Перед тем на площади уже стояла скульптура Архангела, которую в народе называли "Бэтмен". Во время реконструкции ее сняли и подарили Донецку. На том месте расположили постамент с глобусом и пятью голубями, символизирующие пять континентов. Сам памятник должен был символизировать новый статус Укрпочты. Тогда же под землей соорудили подземный торговый центр "Глобус". Его торжественно открыли 25 мая 2002-го во время празднования Дня города. Там разместилось 70 магазинов, ресторанов и других заведений.
С тех пор площадь не претерпела серьезных изменений.
"Все изменения на Майдане Независимости с 2001 года представляли собой квитесенцию всего и сразу. Тогда никто не понимал зачем это, - рассказал Gazeta.ua краевед и гид Антон Короб. - За 2 года до этого Крещатик выложили харьковской плиткой. Все выглядело красиво, как по-европейски, хотя и не всем нравилось. Девушкам на каблуках было трудно, и мужчины упрекали за скользкость. Плитка стоила до 10 грн за единицу, что тогда было дорого. Люди не понимали зачем снова из-за реконструкции перестилять ту же плитку. Да была десятая годовщина Независимости, но двигателем реконструкций стало не то. Просто очень было необходимо впихнуть эти подземные комплексы и получить с них коммерческую выгоду".
Монументальный проект Анатолия Куща с полукруглой галереей называли эпигонством с псевдоклассических элементами.
"Все сравнивали его с Будапештом, так как весьма повторял композицию монумента свободы на площади героев венгерской столицы. Но сейчас осознают, что лучше бы монумент реализовали в том виде. Он бы выглядел завершенным, а не бестолковым. Колоннада бы гармонично сочеталась с колоннами консерватории справа, а слева с колоннами Октябрьского дворца. Вместо этого вышло все докучи. Есть выражение, что архитектура - это застывшая музыка в камне. Исходя из этого, архитектура площади - песни Поплавского", - говорит знаток Киева.
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До реконструкции в 2001 на Майдане Независимости было больше пространства.
"В детстве я боялся монумента Октябрьской революции. Он хоть и был лишним, но представлял свою эпоху. Убрали центральный фонтан. Он сохранился в частном владении. Не хватает спокойствия старой площади. Там не было напряжения лишнего, пространство было более открытым. Сейчас повсюду преграды - стеклянные пирамидки, световые фонари для освещения подземного пространства и т.д", - заметил Антон Короб.
Во время реконструкции уничтожили некоторые археологические достопримечательности. На месте древних Лядских ворот создали имитацию на Печерские ворота XVIII века.
"Втулили туда герб стародубского полковника Михаила Миклашевского - лук и две стрелы. Хотя должен быть киевский магистратский - рука с арбалетом. Нарушилась композиция, повсюду стала асимметрия, хоть и не все ансамбли всегда держатся на симметрии. Но асимметрия должна быть там, где уместна.
Стоило бы сохранить то, что было под землей. В Кракове на площади Рынок создали Музей подземной истории. Это большое достижение. Сейчас у нас здание профсоюзов обшили листами вместо оригинального камня. Сделали дешевый вариант. Внизу забрали публичное пространство, где существовала галерея. Закончили мансарду и вывесили красные яркие маркизы, как в кафе.
Несколько лет назад упал шпиль здания на углу Крещатика и Городецкой и его до сих пор не восстановили. Проблем на главной площади страны хватает", - добавляет краевед.
На Майдане Независимости в 2001 году состоялась акция "Украина без Кучмы", направленная на отставку президента. Основанием стала публикация материалов, которые показывали, что он мог выступить заказчиком похищения и убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе.
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В 2004-м Майдан Незалежности стал центром Оранжевой революции. Акция началась 22 ноября 2004 года сторонниками Виктора Ющенко, как реакция на массовые фальсификации во время выборов, благодаря которым кресло президента одержал Виктор Янукович.
В 2010 году на площади проходили акции протеста против Налогового кодекса. Последний получил название "КАТ" - сокращенно от "кодекс Азарова-Тигипко". Предприниматели отмечали, что может превратить Украину в полицейское государство. В дополнение к налоговой администрации и налоговой милиции, должна была появится новая структура "специализированная государственная налоговая инспекция" с множеством возможностей и путей для личного обогащения. Из-за налогового майдана кодекс приняли частично.
22 ноября 2013-го начался Евромайдан. Люди возмутились отказом президента Виктора Януковича подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Выступление переросло в революцию Достоинства. Площадь Незалежности серьезно повредили. Сожгли Дом профсоюзов. Площадь начали восстанавливать летом 2014-го, когда окончательно разобрали палаточный городок.
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