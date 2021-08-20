Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет

24 августа Украина будет отмечать День независимости. Многие ключевые события нашей истории происходили на Майдане Независимости в центре Киева.

Gazeta.ua предлагает вспомнить, как менялась площадь в течении 30 лет.

До 1991-го она называлась в честь "Октябрьской революции" - большевистского переворота 1917 года. В центре стоял монумент посвященный этому событию. Состоял из бронзовых фигур рабочего, крестьянина, работницы и солдата. Над ними возвышалась почти 9-метровая гранитная скульптура лидера большевиков Владимира Ленина. Киевляне в шутку называли монумент "Гулливер в стране лилипутов".

На площади действовал ансамбль фонтанов. Наибольший называли "рулеткой". Был выполнен в форме большой чаши, от которой расходились гранитные лучи, что напоминало игровую рулетку. Был весьма популярным среди молодежи.

Автор: kyiv.depo.ua Майдан Незалежности - тогда Площадь Октябрьской революции, в 1981 году

Название "Майдан Незалежности" площадь получила в конце августа 1991 года. Но люди начали говорить так на площадь во время Революции на граните в октябре 1990 - студенческой голодовки против подписания нового союзного договора. Призывы прийти на "Майдан Незалежности" фигурировали в листовках и звучали в разговорах.

В том же 1991 году демонтировали Ленина. А через 3 года взялись за реконструкцию "Майдана". Хотели выполнить в национальном духе. Для создания монументальных сооружений пригласили скульптора Анатолия Куща. Работы завершились в 2001 - к десятой годовщине Независимости.

Автор: kyiv.depo.ua Реконструкция Майдана Незалежности в 2001 году

Фонтан "рулетку" разобрали. У места, где стоял Ленин, соорудили 61-метровый Монумент Независимости. Постамент сделали в стиле украинского барокко. Прототипом стали Врата Заборовского - парадный въезд в резиденцию киевских митрополитов XVIII в. на территории Софийского собора в Киеве. На них разместили высокую белую колонну в стиле ампир. Сверху закрепили статую Оранты Украины - девушка, одетая в украинский национальный костюм с калиновой ветвью в руках, символизирует независимость. Прототипом была дочь Анатолия Куща, поп-арт художница Кристина Кущ-Катракис.

Автор: kyiv.depo.ua Открытие реконструированного Майдана Незалежности

У Куща был еще расширенный проект - вокруг Монумента Независимости могли полукругом поставить колоннадную галерею со статуями деятелей украинской истории. Но на его реализацию не хватило средств.

Автор: podolyanin.com.ua Несостоявшийся проект монумента

Напротив Монумента Независимости, на месте, где обнаружили остатки древних Лядских ворот Киева, воздвигли памятник в виде ворот. В 2002 году их украсила скульптура Архангела Михаила - небесного покровителя города.

Перед тем на площади уже стояла скульптура Архангела, которую в народе называли "Бэтмен". Во время реконструкции ее сняли и подарили Донецку. На том месте расположили постамент с глобусом и пятью голубями, символизирующие пять континентов. Сам памятник должен был символизировать новый статус Укрпочты. Тогда же под землей соорудили подземный торговый центр "Глобус". Его торжественно открыли 25 мая 2002-го во время празднования Дня города. Там разместилось 70 магазинов, ресторанов и других заведений.

С тех пор площадь не претерпела серьезных изменений.

"Все изменения на Майдане Независимости с 2001 года представляли собой квитесенцию всего и сразу. Тогда никто не понимал зачем это, - рассказал Gazeta.ua краевед и гид Антон Короб. - За 2 года до этого Крещатик выложили харьковской плиткой. Все выглядело красиво, как по-европейски, хотя и не всем нравилось. Девушкам на каблуках было трудно, и мужчины упрекали за скользкость. Плитка стоила до 10 грн за единицу, что тогда было дорого. Люди не понимали зачем снова из-за реконструкции перестилять ту же плитку. Да была десятая годовщина Независимости, но двигателем реконструкций стало не то. Просто очень было необходимо впихнуть эти подземные комплексы и получить с них коммерческую выгоду".

Автор: 24tv.ua Торгвильний центр "Глобус"

Монументальный проект Анатолия Куща с полукруглой галереей называли эпигонством с псевдоклассических элементами.

"Все сравнивали его с Будапештом, так как весьма повторял композицию монумента свободы на площади героев венгерской столицы. Но сейчас осознают, что лучше бы монумент реализовали в том виде. Он бы выглядел завершенным, а не бестолковым. Колоннада бы гармонично сочеталась с колоннами консерватории справа, а слева с колоннами Октябрьского дворца. Вместо этого вышло все докучи. Есть выражение, что архитектура - это застывшая музыка в камне. Исходя из этого, архитектура площади - песни Поплавского", - говорит знаток Киева.

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До реконструкции в 2001 на Майдане Независимости было больше пространства.

"В детстве я боялся монумента Октябрьской революции. Он хоть и был лишним, но представлял свою эпоху. Убрали центральный фонтан. Он сохранился в частном владении. Не хватает спокойствия старой площади. Там не было напряжения лишнего, пространство было более открытым. Сейчас повсюду преграды - стеклянные пирамидки, световые фонари для освещения подземного пространства и т.д", - заметил Антон Короб.

Во время реконструкции уничтожили некоторые археологические достопримечательности. На месте древних Лядских ворот создали имитацию на Печерские ворота XVIII века.

Автор: eeenrijk.livejournal.com Архангел Михаил считается защитником Киева

"Втулили туда герб стародубского полковника Михаила Миклашевского - лук и две стрелы. Хотя должен быть киевский магистратский - рука с арбалетом. Нарушилась композиция, повсюду стала асимметрия, хоть и не все ансамбли всегда держатся на симметрии. Но асимметрия должна быть там, где уместна.

Стоило бы сохранить то, что было под землей. В Кракове на площади Рынок создали Музей подземной истории. Это большое достижение. Сейчас у нас здание профсоюзов обшили листами вместо оригинального камня. Сделали дешевый вариант. Внизу забрали публичное пространство, где существовала галерея. Закончили мансарду и вывесили красные яркие маркизы, как в кафе.

Несколько лет назад упал шпиль здания на углу Крещатика и Городецкой и его до сих пор не восстановили. Проблем на главной площади страны хватает", - добавляет краевед.

На Майдане Независимости в 2001 году состоялась акция "Украина без Кучмы", направленная на отставку президента. Основанием стала публикация материалов, которые показывали, что он мог выступить заказчиком похищения и убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе.

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В 2004-м Майдан Незалежности стал центром Оранжевой революции. Акция началась 22 ноября 2004 года сторонниками Виктора Ющенко, как реакция на массовые фальсификации во время выборов, благодаря которым кресло президента одержал Виктор Янукович.

В 2010 году на площади проходили акции протеста против Налогового кодекса. Последний получил название "КАТ" - сокращенно от "кодекс Азарова-Тигипко". Предприниматели отмечали, что может превратить Украину в полицейское государство. В дополнение к налоговой администрации и налоговой милиции, должна была появится новая структура "специализированная государственная налоговая инспекция" с множеством возможностей и путей для личного обогащения. Из-за налогового майдана кодекс приняли частично.

22 ноября 2013-го начался Евромайдан. Люди возмутились отказом президента Виктора Януковича подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Выступление переросло в революцию Достоинства. Площадь Незалежности серьезно повредили. Сожгли Дом профсоюзов. Площадь начали восстанавливать летом 2014-го, когда окончательно разобрали палаточный городок.

Автор: navigator-ukraina.com.ua Майдан Незалежности в наши дни

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