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среда, 25 июля 2018 11:45

Махно умер после митинга против фашистов

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Махно умер после митинга против фашистов
Нестор Махно умер 25 июля в Париже. Фото: penzatrend.ru

В Париже на митинге против фашистов в феврале 1934 простудился бывший лидер анархистов Нестор Махно. Его отвезли в больницу и прооперировали. Впрочем, это не помогло и 25 июля он умер.

Махно работал столяром, зарабатывал деньги плетением детских тапочек из соломы, которые были модными в тогдашнем Париже. Иногда подрабатывал написанием статей в анархистских журналах.

Современники вспоминали, что вместо прежней шевелюры у Махно был волосы, подстриженный "ежом". Голос - приятный, некий певучий тенор. На "отцу" - серый выцветший костюм- тройка, вишневая галстук, пальто-дождевик с запотелым воротником.

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Тело Махно сожгли в крематории. Урну с прахом замуровали в стену коммунаров под номером 66860 на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Во время Второй Мировой войны его жена Галина познакомилась с немецким офицером, с которым уехала в Берлин. Там в 1945 году ее вместе с дочерью поймали агенты советского министерства госбезопасности и отправили в лагеря. Остаток жизни она прожила в Казахстане.

Во время Второй мировой войны его жена Галина познакомилась с немецким офицером и выехала в Берлин. Ее вместе с дочерью Леной поймали агенты советского министерства госбезопасности и отправили в лагеря. Остаток жизни она прожила в Казахстане.

Летом 1919-го года Нестор и Галина поженились в ее родном селе Песчаный Брод - теперь Кировоградский район Кировоградской области.

На гуляния сошлись 20 тыс. гостей.

Бойцы называли командира Батьком, а жену, которая сражалась с ним рядом, - Матерью.

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Дата
25
июля

Махно умер после митинга против фашистов

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