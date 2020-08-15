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воскресенье, 16 августа 2020 08:21

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

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Люди ели грызунов и кожаную амуницию
Картину "Битва вблизи Зборова" нарисовал польский художник Юлиуш Коссак 1897

Армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой Яна ІІ Казимира в Зборовской битве 16 августа 1649-го.

В июне того года казаки под руководством гетьмана Богдана Хмельницкого начали наступление на западные земли. На помощь Хмельницкому прибыл отряд крымских татар во главе с ханом Ислям-Гераем ІІІ. Казаки нанесли поражение передовым частям польской армии и окружили остатки вражеских войск в крепости Збараж, ныне Тернопольская область. На подмогу осажденным из-под Люблина отправилось войско, возглавляемое королем Яном II Казимиром.

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Богдан Хмельницкий блокировал крепость. Поляки и местные ели грызунов и кожаную амуницию. Многие не выдерживали и бежал к казакам. Хмельницкий пошел навстречу королю. За 80 км от Збаража казаки вышли из укрытия и одновременно ударили в нескольких местах.

Войско Речи Посполитой потеряло 7 тыс. человек, в казаков и татар почти все живы. Король отправил чиновника на тайные переговоры к ханскому визирю Сеферу Газе-ага. Канцлер обещал восстановить ежегодную дань Крыму и оплатить 400 тыс. злотых за отступление из-под Зборова. Дал задаток. Ислам-Герай потребовал от Богдана Хмельницкого мира с королем. Гетьман снял осаду Збаража и заключил с Яном Казимиром Зборовский договор. Признал казачье управление юго-восточными территориями Речи Посполитой. Всем участникам войны объявили амнистию. В владения гетмана перешло город Чигирин.

Первое письменное упоминание о запорожских казаках датируется 1 августа 1492 годом. Тогда под селом Тягинеей в Бериславском районе Херсонской области казаки взяли на абордаж османскую галеру.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

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