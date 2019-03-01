Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 774
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1116
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 963
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3303
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1863
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1071
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2484
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1710
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 792
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3438
Фото
Все фото
9
14
4
4
22
Как выглядели курорты в Одесской области во время румынской оккупации
Как выглядели курорты в Одесской области во время румынской оккупации
Популярное развлечение - показали ретро-фото обезглавленных людей
Популярное развлечение - показали ретро-фото обезглавленных людей
Археологи нашли непристойные древнеримские граффити
Археологи нашли непристойные древнеримские граффити
Все прижизненные портреты Ивана Мазепы собрали в одной книге
Все прижизненные портреты Ивана Мазепы собрали в одной книге
Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
Видео
Все видео
"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского
"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского
Рассказали о подземелье, которое нашли в центре города
Рассказали о подземелье, которое нашли в центре города
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Создали компьютерную игру, в которой надо уничтожить памятник Ленину
Создали компьютерную игру, в которой надо уничтожить памятник Ленину
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 963
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1872
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1710
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 36
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 08:20

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

  Комментировать
Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе
Корюковская трагедия, немцы сжигают деревню. Фото: Газета.ua

Массовое убийство жителей села Корюковка совершили немецкая и венгерская военная жандармерии 2 марта 1943 года. Корюковка на Черниговщине - крупнейшее поселение в Европе, полностью уничтоженое нацистами в рамках карательной операции во время Второй мировой войны.

Отряд Черниговско-Волынского партизанского соединения нападает на Корюковский немецкий гарнизон. Убивают 78 солдат и берут в плен девять. Для мести в поселок въехал подразделение СС и карательный отряд полиции - всего 600 человек. Под предлогом проверки документов полтысячи крестьян согнали в помещение ресторана, театра, клуба, поликлиники, детской консультации, двух школ, на церковный двор. Всех расстреляли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Священник целовал ноги офицеру - очевидцы рассказали о Корюковскую трагедии

Каратели прочесали все дома и окрестности - убивали всех независимо от возраста и пола. 2 марта забитые трупами дома подожгли.

Уцелевшие крестьяне вернулись из леса и соседних сел за несколько дней. 9 марта их схватили и сожгли заживо полицейские. Жителей соседних сел запугивали, чтобы они не помогать тем, кто выжил.

В Корюковке с 1300 зданий сохранились только десять кирпичных домов и одна церковь. За девять дней марта погибло 6700 человек, из них 1377 сожжено заживо.

Очевидцы Корюковской трагедии Анна Нековаль и Владимир Костюк поделились своими воспоминаниями. Анна Нековаль вместе с односельчанами шла в колонне на казнь. Ее из колонны вытащила мать. Двое ее братьев пошли со всеми. Боялись наказания. Нацисты расстреляли их в чайной.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 24336
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 12735
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 10964
Создали истребитель для войн будущего
Создали истребитель для войн будущего Просмотров: 10575
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 8343
История
Как выглядели курорты в Одесской области во время румынской оккупации
Как выглядели курорты в Одесской области во время румынской оккупации
9
 Просмотров: 3393
В Украину могут вернуть прах Нестора Махно
В Украину могут вернуть прах Нестора Махно 1 Просмотров: 522
Под фундаментом дома нашли древние ценности
Под фундаментом дома нашли древние ценности Просмотров: 504
Популярное развлечение - показали ретро-фото обезглавленных людей
Популярное развлечение - показали ретро-фото обезглавленных людей
14
 Просмотров: 5031
Ученый предсказал развитие мира до 2240 года
Ученый предсказал развитие мира до 2240 года
 Просмотров: 2286
Больше всего комментируют
29
Порошенко отличился странным поведением
8
Порошенко: коррупционеры задолбали
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
5
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
4
Коболеву продлили контракт с зарплатой в 2 млн
Голосов: 187
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua