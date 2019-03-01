Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Корюковская трагедия, немцы сжигают деревню. Фото: Газета.ua

Массовое убийство жителей села Корюковка совершили немецкая и венгерская военная жандармерии 2 марта 1943 года. Корюковка на Черниговщине - крупнейшее поселение в Европе, полностью уничтоженое нацистами в рамках карательной операции во время Второй мировой войны.

Отряд Черниговско-Волынского партизанского соединения нападает на Корюковский немецкий гарнизон. Убивают 78 солдат и берут в плен девять. Для мести в поселок въехал подразделение СС и карательный отряд полиции - всего 600 человек. Под предлогом проверки документов полтысячи крестьян согнали в помещение ресторана, театра, клуба, поликлиники, детской консультации, двух школ, на церковный двор. Всех расстреляли.

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Каратели прочесали все дома и окрестности - убивали всех независимо от возраста и пола. 2 марта забитые трупами дома подожгли.

Уцелевшие крестьяне вернулись из леса и соседних сел за несколько дней. 9 марта их схватили и сожгли заживо полицейские. Жителей соседних сел запугивали, чтобы они не помогать тем, кто выжил.

В Корюковке с 1300 зданий сохранились только десять кирпичных домов и одна церковь. За девять дней марта погибло 6700 человек, из них 1377 сожжено заживо.

Очевидцы Корюковской трагедии Анна Нековаль и Владимир Костюк поделились своими воспоминаниями. Анна Нековаль вместе с односельчанами шла в колонне на казнь. Ее из колонны вытащила мать. Двое ее братьев пошли со всеми. Боялись наказания. Нацисты расстреляли их в чайной.