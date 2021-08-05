Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук

Автор: "Еспресо" Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук умер в возрасте 80 лет

5 августа умер украинский государственный деятель Евгений Марчук. Gazeta.ua узнала чем он занимался в течение своей жизни и какими делами запомнился украинцам.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Гайворонского района Кировоградской области в семье селян. В 1963-м окончил филологический факультет Кировоградского педагогического института имени Александра Пушкина по специальности - учитель украинского языка и литературы. Получил второе образование юриста.

С 1963 года работал в Комитете государственной безопасности УССР. Возглавлял пятое управление и инспекцию КГБ УССР, которое занималось "борьбой с идеологической диверсией". Оно работало с диссидентами. Евгений Марчук говорил, что пытался спасать людей от ссылки.

С ноября 1991-го по июль 1994 года был председателем Службы безопасности Украины. Получил звание генерала армии.

В июле 1994-го Евгения Марчука назначили вице-премьер-министром Украины, в октябре того же года - первым вице-премьером. С июня 1995-го по май 1996 года был премьер-министром Украины.

Автор: "Букви" Евгений Марчук первым возглавил СБУ, занимался развитием спецслужбы

Похороны патриарха Владимира

С пребыванием на этом посту связаны воспоминания украинцев об избиении людей при погребении патриарха Владимира 18 июля 1995-го у Софийского собора. В тот день был в служебной поездке по Киевской области.

Президент Украины Леонид Кучма заявил, что не знал об избиении людей. Переложил ответственность на премьер-министра. Тот в свою очередь возложил ответственность на президента. Заявил, что Кучма в тот день вернулся из Беларуси в Украину, однако поехал не в Администрацию президента, а в Кончу-Заспу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ сообщила причину смерти Марчука

Лицо СДПУ(о)

На парламентских выборах 1998 года Евгений Марчук был вторым номером списка СДПУ(о). Но не вступал в политсилу. Председателем партии незадолго до выборов стал Виктор Медведчук. Евгений Марчук возглавил фракцию СДПУ(о) в Верховной Раде. Впоследствии порвал с ней и создал собственную партию - "Социал-демократический союз".

Каневская четверка

24 августа 1999, перед президентскими выборами Марчук вместе с политиками Александром Ткаченко, Александром Морозом и главой Черкасс Владимиром Олейником объявил о создании первой в истории независимой Украины политической коалиции - "каневской четверки".

Они оппозиционно относились к власти Кучмы. Группа выдвинула Марчука кандидатом в президенты. Мороз после этого покинул коалицию и выдвинул свою кандидатуру. Накануне выборов Ткаченко снял свою кандидатуру в пользу лидера КПУ Петра Симоненко, а Олейник снялся в пользу Марчука. Ни один из участников четверки не смог выйти во второй тур. Мороз стал третьим, Марчук - пятым. Президентом во второй раз избрали Кучму.

Тузла

В 2003-2004 годах Марчук был министром обороны в правительстве Виктора Януковича. Тогда произошел конфликт с Россией вокруг Тузлинской косы. Министру удалось разрешить конфликт. Но Кучма отправил Марчука в отставку. Объяснил это неудовлетворительным выполнением поручения президента о демилитаризации и развитии Балаклавской бухты в Севастополе.

Автор: "Укрінформ" Марчук смог разрешить конфликт вокруг косы Тузла

НАТО

В конце декабря 2014 года Марчук возглавил Международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине

Минск

В 2015-м президент Петр Порошенко назначил Марчука представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске. В 2018-м он на короткое время заменил Кучму и возглавил украинскую группу на этих переговорах.

"Он был генералом КГБ, который стал украинским государственником. Я хорошо помню его эмоции, когда он рассказывал о впечатлении от документов КГБ, которые он должен был рассекречивать, когда началась кампания реабилитации репрессированных советской властью. Я верю, что истории, прочитанные в архивах, на самом деле изменили его. Это был человек, который вырос в Системе. Но перерос ее.

Четвертый премьер-министр независимой Украины, он был первым премьером, свободно говорившим по-английски. Это было редким явлением для его поколения.

Он стал олицетворением институциональной устойчивости. И вот этой устойчивости вокруг нас стало меньше. Он стал первым премьером независимой Украины, который так преждевременно ушел в мир иной", - написал в Facebook историк Александр Зинченко.

"Он был первым украинским премьером, который вызвал гордость - умный, патриотический, с блестящим знанием английского языка, а ко всему - статный и красивый. Он первым из украинских политиков такого ранга вызвал доверие и симпатию на Западе. Неслучайно его воспринимали абсолютно положительно большинство политиков - вчерашних советских диссидентов и политзаключенных. Показательно, что к Марчуку с доверием относились лидеры организованного националистического движения, в частности, последний президент УНР в изгнании, председатель ОУН Николай Плавьюк", - пишет в Facebook историк Сергей Кот.

"Евгений Кириллович болел за Украину. Всегда жертвовал, рисковал здоровьем ради служения государству. Помню, как он ездил в Минск на грани возможностей, но там жестко отстаивал наши интересы, понимал капканы врага, различные трюки и противодействовал как мог. С начала возобновления независимости Украины Евгений Кириллович делал реальные шаги для получения ПДЧ и чтобы Украина стала членом НАТО, усилив Альянс", - вспоминает политик Ганна Гопко.

5 августа скончался бывший премьер-министр, председатель Службы безопасности Украины и министр обороны Евгений Марчук. Ему было 80 лет. Генерал армии Марчук был первым действующим главой СБУ с ноября 1991 года по июль 1994-го. Руководил правительством с марта 1995 года по май 1996-го. С июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны. С 21 ноября 2018 года Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. 19 мая 2019-го его освободили от исполнения обязанностей.