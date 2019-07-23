Космонавты увидели таинственные явления на Венере

Братья Стругацкие 60 лет назад издали первую книгу. Фото: axonworks.com

60 лет назад вышла первая книга советских фантастов Аркадия и Бориса Стругацких "Страна багровых туч".

Идея романа появляется у братьев в 1950-х годах. Они прочитали фантастический роман украинского писателя Владимира Владко "Аргонавты вселенной". Он показался Стругацким слабым, поэтому они придумали свою историю.

Роман писатели писали вместе. Первые две части написал Аркадий Стругацкий, третью - Борис. В дальнейшем писатели отказались от такой методики и писали свои произведения в тесном сотрудничестве.

"Страну багровых туч" дописали в 1957 году. Роман вышел в 1959 году отдельной книгой в издательстве "Детская литература" тиражом 90 тыс. экземпляров. В 1960 году вышел дополнительный тираж 100 тыс. экземпляров.

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В текст романа вмешивалась цензура. Главный герой Быков из капитана бронетанковых войск превратился в инженера и водителя. Цензоры не позволили, чтобы космонавты были военными. В 1998 году по сохранившимся черновикам было восстановлено первоначальный вариант романа.

В книге рассказывается о будущем, в котором люди овладели космическими перелетами. Земляне побывали на всех планетах Солнечной системы, кроме Венеры. Группа космонавтов отправляется на поверхность этой планеты. Случайно их космический корабль садится в болото, окруженное облаками. Герои книги сталкиваются с неизвестными природными явлениями.

В США состоялась премьера сериала по мотивам литературного произведения братьев Стругацких "Пикник на обочине". События многосерийной ленты разворачиваются в фантастической, несуществующей стране в 70-х годах. В то время на Землю прибыли неизвестные инопланетные представители жизни.