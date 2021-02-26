Король просил казаков о верности

Польский король Ян Казимир 1655-го бежал из своей страны после поражения шведам. Фото: https://i.tyzhden.ua

Польский король Ян II Казимир 28 февраля 1654-го своим универсалом призвал запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой.

В январе 1654-г гетьман Богдан Хмельницкий заключил договор с Московским государством на Переяславской раде договор. По этимк договором Украины входила в состав Московии на правах автономии. Московский царь Алексей I Михайлович повел войско на Литву, захватывая Полоцк, Смоленск, Витебск и Могилев. Польский король Ян II Казимир также был великим литовским князем. В следующем году Великое княжество Литовское перешло под протекцию Шведского королевства.

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Правление Яна ІІ Казимира пришлось на самое крупное в истории Речи Посполитой казацкое восстание, войну со Швецией и Московией. Через месяц после Переяславской рады польский король призвал украинских мещан и чернь не присягать московскому царю и дождаться прихода королевских войск. Так же просил и казаков и Хмельницкого. К его просьбам не прислушались.

Шведские войска в течение 1655-го подчинили себе практически большую часть Короны. Поляки сдали Варшаву и Краков. Впервые польский король Ян ІІ Казимир бежал из своей страны.

Гетман Богдан Хмельницкий 28 сентября 1651-го подписал с поляками Белоцерковский мир.