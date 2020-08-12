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четверг, 13 августа 2020 01:13

Копья и сбруя - показали находки украинских курганов
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Археологи показали находки
Фото: facebook.com/bilskgelon
Археологи показали находки
Археологи показали находки
Археологи показали находки

В Полтавской обл. археологи завершили исследования курганов на некрополе Скоробир в урочище "4 поле".

Археологи исследовали два кургана, которые были ограблены в древности, сообщили на странице Историко-культурный заповедник "Бельск" в Facebook.

В кургане VI в. до н. э. человеческих костей не было. Но сохранились два целых черпаки, целая корчага, острие копья, богатый сагайдачный набор и детали конской сбруи.

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Курган IV в. до н. э. был ограблен. В грабительских лазах обнаружили целый набор для конской сбруи, в котором сохранились кожаные элементы. Нашли острие копья и бронзовые пластины от панцирного снаряжения воина.

Археологи начали раскопки на Мамай-горе вблизи Каховского водохранилища в Запорожской обл. Экспедиция исследовала 9 комплексов.

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