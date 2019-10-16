Коммунистическое государство получило ядерное оружие

В КНР провели первое испытание ядерной бомбы. Фото: википедия

Китайская Народная Республика провела первое испытание ядерного оружия 16 октября 1964 года.

В 1956 году Коммунистическая партия Китая решила начать развивать атомную энергетику. В Китае предусматривалось создание стратегических ракет и ядерного оружия.

Руководителем атомной программы лидер КНР Мао Цзэдун назначил главу госбезопасности Кан Шена. Сначала Китаю помогал СССР. За период 1950-1960 годов Китай посетило около 10 тыс. советских специалистов атомной отрасли. Примерно 11 тыс. китайских специалистов и 1 тыс. ученых атомной отрасли прошли обучение и подготовку в Советском Союзе.

7 апреля 1956 подписано первое советско-китайское соглашение о сотрудничестве в атомной отрасли, согласно которому предполагалось строительство новой железной дороги от Актогая в Ланьчжоу, что давало возможность доставлять оборудование на первый испытательный полигон атомного оружия у озера Лобнор. В 1958 году началось строительство заводов по обогащению урана в Баотоу и Ланьчжоу.

После прихода к власти Никиты Хрущева Китай и СССР поссорились. Помощь со стороны СССР была окончательно свернута, советские специалисты атомной отрасли отозваны из Китая, но это не помешало китайской атомной программе.

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Первая китайская атомная бомба была создана на основе урана-235. Имела мощность в 22 килотонны. По подсчетам западных экспертов, эта программа обошлась КНР в $ 4,1 млрд.

Китай стал второй коммунистическим государством, получившим оружие массового поражения.

Китайская народная республика по указу Мао Цзэдуна провела "ядерное испытание № 6" 17 июня 1967 года. Тогда на полигоне Лобнор, теперь северо-восточная часть Чарклык Синцьзян-Уйгурского автономного района, взорвали первую водородную бомбу. Именно в этот день Китай присоединился к клубу стран, которые владели термоядерным оружием.