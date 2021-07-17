Князья разбили половцев на Днепре

Святополк был непопулярен среди киевлян. После его смерти вспыхнуло Киевское восстание. Фото: http://na.mil.gov.ua

Под Переяславлем в битве с половцами великий князь Святополк II 19 июля 1096-го разгромил орду хана тугор.

Отец Святополка, Великий князь Изяслав, отправил Святополка княжить в Полоцке вместо умершего Мстислава. Святополк занял великокняжеский престол 24 апреля 1093-го. Внук Ярослава Мудрого Святополк вынужден отражать почти ежегодные нападения половцев.

Святополк заключил половецких послов, требовавших откупа за мир. Это привело поход половцев на Русь под руководством ханов Тугоркана и Боняка. Когда нападавшие взяли в осаду Торческ, князь вернул послов, но половцы отказались мириться. Князь попросил помощи у черниговского князя Владимира Мономаха и переяславского князя Ростислава Всеволодовича. Решающая битва состоялась на реке Стугна, в которой князья потерпели сокрушительное поражение.

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1094-го Святополк поступил с кочевниками мир и женился на дочери Тугоркана. Но это не прекратило половецких нападений, во время которых уничтожено пригород Киева.

1096-го узнав о том, что хан Тугор с ордой стоит под Переяславом, князья Святополк и Владимир Мономах собрали свои дружины и перешли на левый берег Днепра. Появление русского войска стала неожиданностью для половцев. Они начали отступление, русские воины уничтожили и захватило в плен многих половцев. В бою погибли сам Тугор и его сын. Однако война с половцами продолжалась до 1116-го и закончилась победой России.

Святополк причастен к спекуляции солью и махинаций ростовщиков. Был непопулярен среди киевлян. После его смерти вспыхнуло Киевское восстание, которое укротил Владимир Мономах. Во времена правления Святополка II построен Михайловский Златоверхий собор - жемчужину украинской архитектуры XI века. Там его и похоронили.

4 апреля 1103-го на реке Сумрак - сейчас река Молочная в Запорожской области, состоялась битва русских дружин во главе с переяславским князем Владимиром Мономахом с половцами. Русские воины убили 20 половецких князей, а пленного хана Белдузя Мономах казнил - его разрубили на части. Половцев разграбили и "вернулись на Русь с пленом большим и со славой". Победителям досталась огромная добыча - сокровища, невольники, овец, скота, лошадей, и даже верблюдов. Это была первая крупная победа русских князей глубоко в степи.