Князья проиграли бой кочевникам

Битву между русскими князьями и половцами видбулась1185-го вблизи реки Каяла изобразил художник Виктор Васнецов.

Князь новгород-северский Игорь вместе с братом Всеволодом 23 апреля 1185-го несмотря на затмение солнца, выступил в поход против половцев.

Князь Игорь Святославович получил благословение в Спасском соборе отправился в тайный поход на воинственный тюркский народ - половцев. Приобщился военной поддержкой только ближайших родственников - младшего брата Всеволода, племянника Святослава. Путь пролегал через Путивль, где его ждали 15-летний сын Владимир. В пути 1 мая войска стало свидетелем солнечного затмения, предвещало неудачу.

"Солнце стояще яко месяц" - так описывал солнечное затмение 1185-го князь Игорь. Он наблюдал его на реке Северский Донец.

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Вместе с войском ковуев - кочевников, они двинулись к берегам Донца. На берегах Каялы русское войско столкнулось с основными силами половцев. Получив рану, Игорь продолжил движение на коне. Он был взят в плен, как и другие князья. Многие воины погибли, князья проиграли бой. Написаное позже "Слово о полку Игореве" обобщенно говорит о трех днях боя с половцами. Из плена Игорь бежал, оставив там своего сына Владимира. Он вернулся позже, женившись на дочери главного половца Кончака. Половцы вторглись на Русь.

После смерти Ярослава Всеволодовича 1198-го Игорь становится черниговским князем. Умер князь за три года, где похоронен неизвестно.

В Киеве 17 октября 1113 го закончили строить самый большой собор - Михайловский Златоверхий. Его возводили 5 лет. Первый камень заложил князь Святополк-Михаил.