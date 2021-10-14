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воскресенье, 17 октября 2021 08:20

Князь заложил первый камень в строительство Златоверхого собора

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Князь заложил первый камень в строительство Златоверхого собора
Михайловский Златоверхий собор в XVIII ст.Його грабили и разрушали орды татар, сносила советская власть. Фото: Кульженко С. В. - Киевъ теперь и прежде.

В Киеве 17 октября в 1113-го закончили строить Михайловский Златоверхий. Его возводили 5 лет. Первый камень заложил князь Святополк-Михаил.

Князь Святополк ІІ Изяславич (1050-1113) вместо старой деревянной церкви построил каменную, украсил ее мрамором, мозаикой и драгоценными иконами. Церковь Св. Архистратига Михаила была в то время единственной в Киеве, которая имела золотую баню и поэтому получила название Золотоверхой. Михайловский собор построен из камня и кирпича-плинфы на известково-цемьяковому растворе техникой "смешанной кладки" с использованием динамиков в пазухах сводов. Стены собора украшали мозаики и фрески. Был одним из крупнейших монастырей Древнего Киева.

Автором практически всех мозаик Михайловского собора считают древнерусского художника, монаха Киево-Печерского монастыря Алимпия. Найбольшей святыней стали мощи святой великомученицы Варвары, привезенные в Киев женой князя Святополка - Варварой. В 1240 году его ограбили и частично уничтожили орды хана Батыя.

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Богдан Хмельницкий свой счет восстановил позолоту на центральной купола храма. 1718-го гетман Петр Скоропадский устроил в главной церкви новый иконостас. В 1919-м церковные ценности конфискованы и разграблены большевиками, жилые помещения монастыря стали общежития. Монастырь был ликвидирован. Фрески вывезли в Россию. 1934 года Михайловский Златоверхий собор, колокольню и часть других сооружений монастыря снесли. 1998-го Украинская православная церковь Киевского патриархата отстроила храм и открыла его для верующих.

15 декабря 2018-го после Объединительного собора Украинской православных церквей, Михайловский Златоверхий монастырь перешел в подчинение Православной церкви Украины. На следующий день митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отслужил первую литургию как предстоятель Православной церкви Украины.

14 августа 1937-го по приказу советской власти в Киеве взорвали собор Михайловского Златоверхого монастыря XII в. Преступление приурочили к большому православному празднику - Медовому Спасу. Руины собора простояли до конца XX в. 2000 года до годовщины Рождества Христова храм восстановили в стиле казацкого барокко.

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Дата
17
октября

Князь заложил первый камень в строительство Златоверхого собора

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