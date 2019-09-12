Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения

Из всех королевских свадеб самоймилым до сих пор считается свадьбы Грейс Келли и Ренье ІІІ. Фото: tatler

В автокатастрофе 14 сентября 1982 года погибла Патрисия Грейс Келли, американская киноактриса, княгиня Монако.

Грейс Келли называли актрисой авантюрных фильмов. Келли была любимой актрисой режиссера Альфреда Хичкока. Она снялась в роли подруги певца-алкоголика в фильме "Деревенская девушка". За роль получила Оскар и премию нью-йоркских критиков за созданный ею образ.

Знакомство актрисы и князя Монако Ренье III произошло на съемках фильма "Поймать вора". После свадьбы с мужем Грейс Келли оставила кинокарьеру и перестала сниматься в кино. Родила троих детей - принца Альберта, принцесс Каролину и Стефанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Королевская свадьба Грейс Келли и Ренье III

13 сентября 1982 года княгиня попала в автокатастрофу. У нее произошел легкий сердечный приступ, и автомобиль сорвался с крутого поворота, перевернулся и упал в пропасть. В машине также была ее дочь Стефания, которая выжила. Княгиня Грейс была в безнадежном состоянии. 14 сентября семья решила отключить аппарат ее жизнеобеспечения. Похоронили в Свято-Николаевском соборе Монако. На службе присутствовали более 400 гостей. Принц Ренье до конца жизни оставался вдовцом.

Из всех королевских свадеб милым до сих пор считается свадьбы Грейс Келли и Ренье III, которое состоялось в солнечном Монако. В тот день правящий князь Ренье III и обладательница премии "Оскар" Грейс Келли сказали друг другу "да" у алтаря в соборе Святого Николая