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пятница, 20 августа 2021 16:32

Кличко инициирует мораторий, который защитит исторические здания столицы

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Кличко инициирует мораторий, который защитит исторические здания столицы

На ближайшую сессию Киевсовета подготовили проект решения о введении моратория на реконструкцию или капитальный ремонт объектов ХIХ-ХХ вв. до определения исторической и культурной ценности этих объектов. Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.

"На ближайшую сессию Киевсовета вынесем проект решения, который уже подготовили, о включении объектов ХIХ-ХХ вв. в перечень объектов культурного наследия, которым может угрожать уничтожение или повреждение. А также введем мораторий на реконструкцию или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров таких зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия". Осуществление работ на таких объектах должно происходить только после общественного обсуждения в порядке, который определит Киевсовет", - подчеркнул Кличко.

По поводу усадьбы Барбана он отметил, что недавно на обращение местных жителей, которые выступали против застройки, городские власти созвали комиссию по этому вопросу. Но представители застройщика проигнорировали заседание.

"Также удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не прекратила незаконный снос. Кстати, здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не был внесен Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Поэтому обращаюсь к Министерству культуры: вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", - подчеркнул Виталий Кличко.

Только за последние 3 года и первое полугодие 2021 столичная власть направила 35 представлений о занесении 1542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В течение апреля 2021 в Департамент поступили приказы от Минкультуры по 2018-2021 годы о занесении всего 73 объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. То есть еще 1469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.

"И напомню, еще в начале 2018 года Киевсовет обращался к парламенту внести изменения в Закон Украины "Об охране культурного наследия", чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников. Потому, из-за бездействия или противоправные действия некоторых владельцев, исторические здания разрушаются. А местная власть не имеет рычагов влияния в такой ситуации. Поэтому мы предлагали, чтобы парламент разработал и принял механизм возврата объектов культурного наследия в государственную или коммунальную собственности, предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность. Также мы предлагали, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а санкции можно было бы накладывать не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия. В парламенте предыдущего созыва законопроект с соответствующими поправками прошел только первое чтение. Депутаты этого созыва отказались рассматривать проект во втором чтении", - подчеркнул Виталий Кличко.

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