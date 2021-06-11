Кем была девочка, которую похоронили с птичкой во рту

Скелет девочки нашли несколько десятков лет назад Фото: ancient-origins.net

Ученые узнали больше о девочке, похороненной с зябликом во рту в пещере Тюнель Вельки на Краковско-Ченстоховской возвышенности в Польше.

Исследователи установили, что 10-12 летняя девочка не была славянкой. Вероятно, она попала в регион в середине XVII в. вместе с финскими войсками, которые поддержали вторжение шведского короля Карла X Густава в Польшу. Те события получили название Шведский потоп. Значительные военные силы шведов базировались в Ойцовском замке, который располагается неподалеку от пещеры, сообщает Heritage Daily.

Раньше считали, что в Польшу вошли только регулярные войска, но оказалось, что с ними прибыло и большое количество женщин и детей.

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Относительно погребения с птицами, то ученые пытались найти схожие погребальные обряды в Скандинавии, но не удалось. Сейчас считают, что обряд языческий.

Ученые объясняют, что в некоторых регионах Финляндии несколько сотен лет назад христианство еще глубоко не укоренилось, поэтому языческие практики не были редкостью. Вплоть до XIX в. лесные захоронения практиковали в Карелии, от побережья Белого моря до Финского залива. По мнению исследователей, птички символизировали путешествие души после смерти.

Захоронение в пещере Тюнель нашли несколько десятков лет назад. Сам ребенок умер несколько сотен лет назад, хотя другим человеческим костям в пещере было более 4500 лет. Во рту ребенка нашли череп маленькой птицы, зяблика. Другой череп зяблика нашли рядом с ее щекой. Исследованием артефактов занималась археолог из Института археологии Варшавского университета Малгожата Кот. Радиоуглеродный датирование показало, что ребенок был похоронен в XVII или в начале XIX века нашей эры и умер в возрасте около 10 лет. Предварительное исследование костей позволило предположить, что ребенок страдал от недоедания. Тогда было неизвестно, почему ее похоронили с черепами птиц.