Касается каждой семьи - ко Дню памяти и примирения проводят акцию

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1548
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 909
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1395
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1107
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1809
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1566
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3555
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2412
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
7
3
6
15
7
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
В лесу нашли ретро-автомобиль
В лесу нашли ретро-автомобиль
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
Красивые и деловые - какими были жители &quot;гуцульского Парижа&quot; 90 лет назад
Красивые и деловые - какими были жители "гуцульского Парижа" 90 лет назад
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Видео
Все видео
Выкопали хорошо сохранившуюся лодку, которой 2 тыс. лет
Выкопали хорошо сохранившуюся лодку, которой 2 тыс. лет
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Показали уникальные находки из скифского городища
Показали уникальные находки из скифского городища
Черные археологи ограбили древнее городище
Черные археологи ограбили древнее городище
В Крыму расстреляли ученых и политиков
В Крыму расстреляли ученых и политиков
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1044
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3591
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2511
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1566
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 99
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
вторник, 05 мая 2020 18:21

Касается каждой семьи - ко Дню памяти и примирения проводят акцию

  Комментировать
Касается каждой семьи - ко Дню памяти и примирения проводят акцию
Нынешняя общегосударственная информационная кампания ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом проходит под лозунгом "Помним. Побеждаем". Фото: uinp.gov.ua

Украинский институт национальной памяти начинает всеукраинскую бессрочную акцию "Семейные истории войны". Она посвящена Дню памяти и примирения 8 мая и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Война не обошла стороной ни одной украинской семьи. Защищать своих родных и свой дом в ряды Красной армии пошли более 7 млн украинцев. В армиях союзников воевали 250 тыс. военнослужащих украинского происхождения, а в Украинской повстанческой армии - более 100 тыс. воинов.

Украинцы сделали значительный вклад в общую победу над нацизмом, которая была бы невозможной без несокрушимости и человеческого достоинства сотен тысяч обычных людей. За каждой из приведенных выше цифр стоят судьбы конкретных людей. Без их историй наша память о Второй мировой войне не будет целостной", - говорится в сообщении УИНП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев расспросили о виновных в развязывании Второй мировой

Украинцев призывают делиться семейными историями, связанными с событиями Второй мировой. Для участия в акции достаточно опубликовать такую ​​историю в любой социальной сети под хештегом #РодинніІсторіїВійни. Публикации могут быть разными по формату, объему и подаче материала. К ним следует добавить фотографию героев истории, если такая имеется.

Главным является стремление отдать должное отдельным людям, почтить их память и дополнить их историями общую историю трагических событий Второй мировой войны.

Самые трогательные истории будут опубликованы на официальной Facebook-странице института.

В Днепре 75-летие победы над нацистской Германией отметят онлайн-рассказами о героях. Мэр города Борис Филатов анонсировал ряд праздничных мероприятий, предложив, в частности, рассказать истории родственников или знакомых - ветеранов Второй мировой и тех, кто сейчас защищает страну от агрессии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Касается каждой семьи - ко Дню памяти и примирения проводят акцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

В российском городе умер украинский узник

Церковный совет принял важное решение

Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда

Издали стихотворную историю церкви

Провозгласили независимость Крыма

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Учителя арестовали за рассказ на уроке запрещенной теории

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 42637
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 26640
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 20142
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 18558
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 14571
История
Украинцев расспросили о виновных в развязывании Второй мировой
Украинцев расспросили о виновных в развязывании Второй мировой Просмотров: 270
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 2241
Выкопали хорошо сохранившуюся лодку, которой 2 тыс. лет
Выкопали хорошо сохранившуюся лодку, которой 2 тыс. лет
 Просмотров: 720
Церковный совет принял важное решение
Церковный совет принял важное решение
 Просмотров: 423
Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда
Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
4
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
2
Фосфорная краска светится в темноте
2
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
1
В России произошел новый Чернобыль, а в Украине "накрылся" карантин: 5 блогов недели
Голосов: 66
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua