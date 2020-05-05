Касается каждой семьи - ко Дню памяти и примирения проводят акцию

Нынешняя общегосударственная информационная кампания ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом проходит под лозунгом "Помним. Побеждаем". Фото: uinp.gov.ua

Украинский институт национальной памяти начинает всеукраинскую бессрочную акцию "Семейные истории войны". Она посвящена Дню памяти и примирения 8 мая и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Война не обошла стороной ни одной украинской семьи. Защищать своих родных и свой дом в ряды Красной армии пошли более 7 млн украинцев. В армиях союзников воевали 250 тыс. военнослужащих украинского происхождения, а в Украинской повстанческой армии - более 100 тыс. воинов.

Украинцы сделали значительный вклад в общую победу над нацизмом, которая была бы невозможной без несокрушимости и человеческого достоинства сотен тысяч обычных людей. За каждой из приведенных выше цифр стоят судьбы конкретных людей. Без их историй наша память о Второй мировой войне не будет целостной", - говорится в сообщении УИНП.

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Украинцев призывают делиться семейными историями, связанными с событиями Второй мировой. Для участия в акции достаточно опубликовать такую ​​историю в любой социальной сети под хештегом #РодинніІсторіїВійни. Публикации могут быть разными по формату, объему и подаче материала. К ним следует добавить фотографию героев истории, если такая имеется.

Главным является стремление отдать должное отдельным людям, почтить их память и дополнить их историями общую историю трагических событий Второй мировой войны.

Самые трогательные истории будут опубликованы на официальной Facebook-странице института.

В Днепре 75-летие победы над нацистской Германией отметят онлайн-рассказами о героях. Мэр города Борис Филатов анонсировал ряд праздничных мероприятий, предложив, в частности, рассказать истории родственников или знакомых - ветеранов Второй мировой и тех, кто сейчас защищает страну от агрессии.