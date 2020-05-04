Филатов рассказал, как Днепр будет праздновать 9 мая

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 432
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 810
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1314
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 972
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1710
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1503
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3519
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4806
Фото
Все фото
3
2
6
5
4
Мужчина прыгнул с моста и исчез
Мужчина прыгнул с моста и исчез
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Легковушку в результате столкновения выбросило с дороги: кадры смертельного ДТП
Легковушку в результате столкновения выбросило с дороги: кадры смертельного ДТП
Найду и убью: шокирующие подробности расстрела молодой пары
Найду и убью: шокирующие подробности расстрела молодой пары
Расстрел молодой пары посреди улицы: подозреваемого нашли мертвым
Расстрел молодой пары посреди улицы: подозреваемого нашли мертвым
Видео
Все видео
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Covid не пугает: толпа людей выстроилась под церковью
Covid не пугает: толпа людей выстроилась под церковью
Мужчина выгуливал на поводке домашнюю курицу
Мужчина выгуливал на поводке домашнюю курицу
Россию поймали на распространении фейков о Covid-19
Россию поймали на распространении фейков о Covid-19
Показали "спецоперацию" по спасению кошки, выпавшей с 9-го этажа
Показали "спецоперацию" по спасению кошки, выпавшей с 9-го этажа
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 891
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3393
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2439
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1521
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 351
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 04:20

Филатов рассказал, как Днепр будет праздновать 9 мая

  Комментировать
Филатов рассказал, как Днепр будет праздновать 9 мая
День Победы в Днепре будут праздновать онлайн. Фото: Фейсбук

В городе Днепре 75-летия победы над нацистской Германией отметят онлайн-рассказами о героях.

"В карантине мы или нет, Днепр при любых обстоятельствах будет отмечать 75-летие Великой Победы над нацистской Германией и ее сателлитами. Даже оставаясь дома, мы вместе почтим память павших за свободу бойцов и поблагодарим всех наших героев - тогдашних и нынешних" , - написал мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

Он анонсировал ряд праздничных мероприятий, предложив, в частности, рассказать истории родственников или знакомых - ветеранов Второй мировой и тех, кто сейчас защищает страну от агрессии.

Сам Филатов рассказал о своем деде по материнской линии Трофиме Федорове, который погиб под Витебском в 1943 году.

Мэр пообещал, что имя каждого из героев рассказов будет воспроизведено лазерной проекцией на здании горсовета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запускают химчистки и парки: Днепр выходит из карантина ранее

"Также прошу следить за сообщениями мэрии, где будет полное расписание мероприятий и онлайн-трансляций на 8 и 9 мая. Давайте праздновать 75-ю годовщину Великой Победы вместе!", - призвал мэр.

Ранее Борис Филатов заявил, что в Днепре акции "Бессмертного полка" категорически не будет, однако праздник город отметит как можно лучше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Филатов рассказал, как Днепр будет праздновать 9 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 33057
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 21933
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 14994
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 14274
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 2 Просмотров: 11763
Днипро
Мужчина прыгнул с моста и исчез
Мужчина прыгнул с моста и исчез
3
 Просмотров: 1197
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
 Просмотров: 783
В Днепропетровской области разбился самолет: двое погибли
В Днепропетровской области разбился самолет: двое погибли Просмотров: 891
Запускают химчистки и парки: Днепр выходит из карантина ранее
Запускают химчистки и парки: Днепр выходит из карантина ранее Просмотров: 891
В Днепре отметили дома, где живут люди с Covid-19
В Днепре отметили дома, где живут люди с Covid-19 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
9
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
5
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
5
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
2
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью
Голосов: 3853
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua