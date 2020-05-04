Филатов рассказал, как Днепр будет праздновать 9 мая

День Победы в Днепре будут праздновать онлайн. Фото: Фейсбук

В городе Днепре 75-летия победы над нацистской Германией отметят онлайн-рассказами о героях.

"В карантине мы или нет, Днепр при любых обстоятельствах будет отмечать 75-летие Великой Победы над нацистской Германией и ее сателлитами. Даже оставаясь дома, мы вместе почтим память павших за свободу бойцов и поблагодарим всех наших героев - тогдашних и нынешних" , - написал мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

Он анонсировал ряд праздничных мероприятий, предложив, в частности, рассказать истории родственников или знакомых - ветеранов Второй мировой и тех, кто сейчас защищает страну от агрессии.

Сам Филатов рассказал о своем деде по материнской линии Трофиме Федорове, который погиб под Витебском в 1943 году.

Мэр пообещал, что имя каждого из героев рассказов будет воспроизведено лазерной проекцией на здании горсовета.

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"Также прошу следить за сообщениями мэрии, где будет полное расписание мероприятий и онлайн-трансляций на 8 и 9 мая. Давайте праздновать 75-ю годовщину Великой Победы вместе!", - призвал мэр.

Ранее Борис Филатов заявил, что в Днепре акции "Бессмертного полка" категорически не будет, однако праздник город отметит как можно лучше.