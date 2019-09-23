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понедельник, 23 сентября 2019 13:59

Какой была жизнь индейцев в начале XX в. - открытки
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Индейский церемониальный танец. Южная Дакота
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Традиционный костюм апача
Жилой дом индейцев. Большой Каньон, Аризона
Старая кибитка индейцев пуебло
Змеиный ритуал

Показали цветные открытки из жизни индейцев Америки навахо, хопи и пуэбло начала ХХ в.

На них можно увидеть традиционный уклад коренных американцев. Их ремесла, промыслы, обычаи и традиции. Некоторые из них проживали в больших резервациях, сообщают Хроники прекрасной эпохи.

В это время в США расстраивались мегаполисы и возникала мощная промышленность, знаменующая эпоху потребительства.

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Американский фотограф Шейн Балкович сделал интересный и необычный фотопроект. Он снимает редких людей - индейцев Северных равнин реки Миссури. Они привыкли к вниманию художника и называют его Маайшда Техики Агуйагшы - Ловец Теней.

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