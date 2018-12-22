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суббота, 22 декабря 2018 10:05

Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14

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Фото гуцулов начала ХХ века
Фото: Biblioteka Narodowa
Фото гуцулов начала ХХ века
Фото гуцулов начала ХХ века
Фото гуцулов начала ХХ века
Фото гуцулов начала ХХ века

В цифровом архиве Biblioteka Narodowa хранятся фотографии и открытки с изображением гуцулов, которые проживали в Украинских Карпатах в начале ХХ века.

Гуцулов снимали европейские фотографы, которые приезжали в Карпаты в поисках эксклюзивного материала. Традиционная одежда гуцулов всегда отличался красочностью и колоритностью, это заметно даже через черно-белые фотографии. Позже эти фото экспонировались в ведущих фотосалонах и удивляли своей экзотикой европейцев.

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Гуцулы издавна заселяли территории нынешних Верховинского, Косовского и Надвирнянского районов Ивано-Франковской области, Путильский и южную часть Вижницкого района Черновицкой области и в большей части Раховского района Закарпатской области. Это 6,5 тыс. км. кв.

Они известны, как мастера ткачества, резьбы, выжигания и инкрустации по дереву.

В Черновицкой области на берегу Днестра находится село Дорошивцы. Его история начинается в XVII в. Gazeta.ua предлагает познакомиться с фотографиями села времен Первой мировой войны.

Фото находятся в Австрийском государственном архиве. На них изображены местные жители и австрийские солдаты. Карточки ценные для историков архитектуры, ведь здесь видны местные храмы.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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