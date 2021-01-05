Каким сохранился Киев на самых старых фотографиях

Фото Киева 1870-х годов хранятся в фондах Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки имени Владимира Заболотного. Они одни из самых старых, сделанных в Украине.

Фото: dnabb.org

Среди первых фотографов, которые работали в украинской столице был англичанин Джон Борн - 1853 года. В его объектив попало строительство Цепного моста через Днепр. Его сводил английский инженер Чарльз де Виньоль. Он и попросил Джона Борна сделать фотоотчет выполненных работ. Фото моста считают древнейшим, сделанным в Киеве. Альбом киевских фотографий Джона Борна остался в Украине и сохраняется в фондовых хранилищах Национального музея истории Украины.

Автор: nmiu.org Фотография с места сооружения Цепного моста через Днепр в Киеве. Джон Борн, 1853 год

Тогда же начали появляться местные фотографы - Франц Мезер, Влодзимеж Высоцкий, Генрих Лазовский, Карл Хербст. Они открывали ателье в которых киевляне могли заказать портреты. Некоторые мастера выдавали карточки и фотоальбомы с видами Киева.

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Предлагаем читателям Gazeta.ua посмотреть фото, сделанные в Белой Церкви на Киевщине в 1915-1918 годах. Фотографии хранятся на польском ресурсе "Ищи в архивах". Подписанные они были "Врачи и больные в госпитале в Белой Церкви". Среди пациентов есть маленькие дети. Возможно, в годы войны госпиталь выполнял функцию приюта.