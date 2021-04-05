Какие марки выпускала Подпольная почта Украины

Фото: facebook.com/cdvrua/

Центр исследований освободительного движения показал марки Подпольной почты Украины.

Так называли непризнанное почтовое ведомство, которое действовало в странах Европы и Америки со 2-й половины XX в. Диаспора использовала марки для напоминания о существовании Украины и о ее оккупации коммунистическим тоталитарным режимом, пишет "Гал-Инфо".

Средства от продажи использовали для поддержки подполья ОУН и для других целей.

Одними из художников, работавших в ППУ был Роберт Лисовский - автор эмблемы ОУН. О других известно немного.

Посмотреть коллекцию марок можно также по ссылке.

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27 февраля в Верховной Раде открылась выставка филателистических знаков о Романе Шухевиче. Экспозиция называется "От столицы воюющей Украины (ОУН-УПА-УГВР), деревня Бышки на Тернопольщине - до столицы независимой Украины, Киев". Коллекцию собрал историк из Тернополя Василий Штокало.