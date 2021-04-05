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понедельник, 05 апреля 2021 14:07

Какие марки выпускала Подпольная почта Украины
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Какие марки выпускала Подпольная Почта Украины
Фото: facebook.com/cdvrua/
Какие марки выпускала Подпольная Почта Украины
Какие марки выпускала Подпольная Почта Украины
Какие марки выпускала Подпольная Почта Украины
Какие марки выпускала Подпольная Почта Украины

Центр исследований освободительного движения показал марки Подпольной почты Украины.

Так называли непризнанное почтовое ведомство, которое действовало в странах Европы и Америки со 2-й половины XX в. Диаспора использовала марки для напоминания о существовании Украины и о ее оккупации коммунистическим тоталитарным режимом, пишет "Гал-Инфо".

Средства от продажи использовали для поддержки подполья ОУН и для других целей.

Одними из художников, работавших в ППУ был Роберт Лисовский - автор эмблемы ОУН. О других известно немного.

Посмотреть коллекцию марок можно также по ссылке.

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27 февраля в Верховной Раде открылась выставка филателистических знаков о Романе Шухевиче. Экспозиция называется "От столицы воюющей Украины (ОУН-УПА-УГВР), деревня Бышки на Тернопольщине - до столицы независимой Украины, Киев". Коллекцию собрал историк из Тернополя Василий Штокало.

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