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В Верховной Раде открылась выставка филателистических знаков о Романе Шухевиче

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27 февраля в Верховной Раде открылась выставка филателистических знаков о Романе Шухевиче. Экспозиция называется "От столицы воюющей Украины (ОУН-УПА-УГВР), деревня Бышки на Тернопольщине - до столицы независимой Украины, Киев". Коллекцию собрал историк из Тернополя Василий Штокало.

"Собираю филателию с середины 1990-х годов. Все началось с марки, выданной к годовщине гибели Шухевича - 30 июня 1951 года. Она издана американской почтой по заказу Подпольной почты Украины. Напечатана с применением высоких технологий: на дорогой бумаге, с водяными знаками и различными красками. После нее не мог удержаться, чтобы не пополнять свой сборник филателией в память о главнокомандующем УПА", - говорит историк.

Автор: пресс-служба Верховной Рады
  Марки с изображением Романа Шухевича из коллекции Василия Штокала
Марки с изображением Романа Шухевича из коллекции Василия Штокала

В среднем марки Подпольной почты Украины сегодня стоят 30-100 долларов. Большинство из своих филателистических знаков Роман Штокало получил в подарок.

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"Хранение таких марок во времена Советского Союза грозило репрессиями. Всю семью депортировали бы в Сибирь, а владелец марки получил бы 10 лет исправительных работ в лагерях. А после провозглашения независимости они стали стоить бешеных денег, на которые я как студент не мог разжиться. Никогда в жизни много не зарабатывал, поэтому чаще всего мне их дарили".

На открытии выставки присутствовал сын командира УПА, народный депутат Украины Юрий-Богдан Шухевич.

"Нужно было много пролитой крови, чтобы могла быть эта выставка сопротивления и чтобы мы вспомнили о наших предшественниках, которые боролись и отдавали свою жизнь за страну", - сказал он.

Кроме марок, на выставке представлены конверты, присланные Василию Штокало от родных и близких людей Шухевича: дочери Марии, сына Юрия-Богдана и связной Ольги Илькив.

"Ольга Фаустиновна всегда поддерживала то, что я делаю, финансово. - говорит Василий Штокало. - Даже дала средства, чтобы состоялась эта выставка. В этом конверте по моей просьбе прислала мне свои воспоминания о главнокомандующем. А именно о Княгиничах, где она возглавляла связнуй дом, в котором отдыхал Шухевич. Ольга Илькив вспоминала об остроумии проводника и его доброжелательном отношение к товарищам".

Автор: пресс-служба Верховной Рады
  Марка из коллекции Василия Штокала
Марка из коллекции Василия Штокала

Экспозиция посвящена 110-летию со дня рождения главнокомандующего и 75-летию создания Украинской повстанческой армии. В будущем историк планирует передать сборку в один из музеев Тернопольщины.

Роман Шухевич - главнокомандующий УПА. Родился 30 июня 1907 года во Львове. Возглавлял галицкий краевой провод Организации украинских националистов. В 1941-1942 гг. был командиром военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта. Был главой Секретариата Украинского главного освободительного совета. Погиб 5 марта 1950 в бою с отрядом советских спецслужб в селе Белогорще вблизи Львова. Имел подпольные псевдо "Белый", "Колокол", "Роман Лозовский", "Степан", "Монах", "Чух", "Тур", "Тарас Чупринка". Посмертно награжден званием Героя Украины.

Автор: gazeta.ua
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