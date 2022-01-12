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четверг, 13 января 2022 00:46

Как жили в Казахстане в советские времена - подборка фото
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Gazeta.ua собрала фото Казахстана 1960-х
Фото: Fortepan
В то время страна являлась частью СССР
На фотографии попал город Алматы и село Алдабергеново Алматинской области

Gazeta.ua собрала фото Казахстана 1960-х.

В то время страна являлась частью СССР. На фотографии попал город Алматы и село Алдабергеново Алматинской области.

Центральная власть 1965-го начала экономические реформы в стране. Предприятиям вернули частичную самостоятельность. Коммунисты хотели объединить государственное планирование с местной инициативой.

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Незадолго до реформ началась неудачная акция по освоению целинных земель. Начали распахивать целинную степь. Это поначалу дало высокий урожай. Но потом земля под действием эрозии стала непригодной для сельского хозяйства.

Gazeta.ua собрала фото города Алматы в Казахстане в 1968 году. Город расположен на востоке страны, у подножия гор Заилийского Алатау. До 1997 года Алматы были столицей Казахстана.

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