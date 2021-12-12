Как жили в Казахстане в 1968 - подборка фото

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрала фото города Алматы в Казахстане 1968 года.

Город расположен на востоке страны, у подножия гор Заилийского Алатау. До 1997 года Алматы были столицей Казахстана.

Во время Второй мировой войны в Алматы эвакуировали промышленность из европейской части СССР. Город стал одним из центров индустрии страны.

За 1941–1945 годы промышленный потенциал города увеличился в несколько раз. В 1967 году в Алматы было 145 предприятий. Больше всего было производств легкой и пищевой промышленности. На них перерабатывали местные ресурсы.

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Тяжелая промышленность составила 33% производства. В Алматы были машиностроительные, электротехнические, литейно-механические, вагоноремонтные, ремонтно-подшипниковые заводы, деревообрабатывающий, железобетонных конструкций и строительных деталей, домостроительный комбинат.

Gazeta.ua собрала фото столицы Румынии Бухареста 1950-х годов. В то время у власти в стране были социалисты. Они продвигали строительство жилых комплексов и общественных построек по советским образцам.