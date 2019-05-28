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вторник, 28 мая 2019 17:14

Как жили украинцы в начале ХХ века
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В сети появились фото украинцевв начале ХХ века. На фотографиях с этнографической альбома изображена жизнь и быт людей
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
В сети появились фото украинцевв начале ХХ века. На фотографиях с этнографической альбома изображена жизнь и быт людей
В сети появились фото украинцевв начале ХХ века. На фотографиях с этнографической альбома изображена жизнь и быт людей
В сети появились фото украинцевв начале ХХ века. На фотографиях с этнографической альбома изображена жизнь и быт людей
В сети появились фото украинцевв начале ХХ века. На фотографиях с этнографической альбома изображена жизнь и быт людей

В сети появились фото украинцев начала ХХ века. На фотографиях с этнографического альбома изображена жизнь и быт людей.

Черно-белые фото опубликовали на странице "Хроники Прекрасной Эпохи" в Facebook.

На снимках можно увидеть девушек, которые полют на земле, молодоженов в праздничном наряде, молодую девушку за ткацким станком.

На фотографиях зафиксированы разные времена года.

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Ретро фотографии с фотосалонов показывают целую эпоху, которая осталась достоянием истории. Известно, что в конце XIX - начале XX в. владельцами Ковеля фотосалонов были Эпштейн, Цигельман, Левин. Предлагаем посмотреть фотографии и представлять тогдашний Ковель и его жителей.

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