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вторник, 18 июня 2019 14:56

Как жили турки во время Первой мировой войны - раритетные фото
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В Стамбуле в 1914-1918 годах было много немцев
Фото: picryl.com
В Стамбуле в 1914-1918 годах было много немцев
В Стамбуле в 1914-1918 годах было много немцев
В Стамбуле в 1914-1918 годах было много немцев
В Стамбуле в 1914-1918 годах было много немцев

Раритетные фото турецкого города Стамбул предлагаем посмотреть читателям Gazeta.ua. Снимки сделаны в годы Первой мировой войны.

Тогда Османская империя поддержала Германию. Энвер-паша окружил себя немецкими военными советниками. В Стамбул прибыла германская военная миссия во главе с генералом Лиманом фон Сандерсом. Она фактически взяла под контроль османские вооруженные силы.

В государстве постоянно росли цены, процветала спекуляция продуктами питания, питьевой водой, одеждой, дровами и углем. Значительная часть горожан голодала. Периодически в Стамбуле вспыхивали голодные бунты. Люди пытались силой захватить продовольственные склады и поезда с зерном, нападали на булочные во время подвоза хлеба.

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В город приходили толпы беженцев из мест, разоренных войной. Из-за этого подорожало жилье. В городе свирепствовали болезни и эпидемии, ощущался дефицит медикаментов. Многие больницы закрылись из-за отсутствия врачей и лекарств.

Диктатура, пользуясь условиями военного времени, жестоко подавляла любые проявления оппозиционных настроений. Выселяли и убивали недовольных.

Цветные фотографии Стамбула опубликовали на сайте Университета Висконсин-Милуоки. Кадры показывают, как выглядел город 1960-х.

Начиная с конца 1940-х и в начале 1950-х, Стамбул претерпел большие изменения: строились новые площади, бульвары и проспекты. Для этого иногда сносили исторические здания.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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