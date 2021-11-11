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пятница, 12 ноября 2021 00:46

Как жили лемки до депортации - фото
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Лемки косят траву
Фото: Polona
Лемковская хата
Лемковская хата
Лемковская хата
Лемки

Gazeta.ua собрала фото лемков 1930-х годов.

Лемковщина расположена к западу от Закарпатья, сейчас это территория Польши.

Во времена Австро-Венгрии лемки были под властью Будапешта. Венгры препятствовали культурному возрождению украинцев на своей территории, проводили политику мадьяризации. Поэтому среди местных русинов было слабо распространено украинское самосознание. Среди лемков было много москвофилов. Люди верили, что царь поможет им решить проблемы.

Лемки селились в долинах рек, их деревни обычно состояли из одной улицы. Традиционный крестьянский двор состоял из длинного дома. Под одной крышей объединялись все основные жилые и хозяйственные помещения. К середине XX в. Лемки строили дома методом сруба, ставили большую курную печь, оставляли глинобитный пол.

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Лемков постигла трагедия после Второй мировой войны. Первоначально примерно 90 тыс. лемков принудительно переселили в Советский Союз. Затем в 1947 году польское правительство провело операцию "Висла". Украинцев насильно переселили на запад и север Польши. Поляки боялись украинских националистов на границе с РСФСР.

Gazeta.ua собрала фото гуцулов начала XX ст. Эта этнографическая группа проживает в Карпатах. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, откуда происходит название "гуцулы". Мужчины-гуцулы традиционно носят вышитую спереди белую рубашку, брюки из черного или красного сукна или шерстяные брюки крючья. Подпоясывались широким ремнем – чересом. Поверх рубашки надевают кептар – кожух без рукавов.

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