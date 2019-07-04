Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото

В интернете опубликовали фотографии времен Первой мировой войны, сделанные на территории села Поморяны современного Золочевского района Львовской области.
До Первой мировой село входило в состав Австро-Венгерской империи, сообщают "Фотографии старого Львова".
Во время русской оккупации 1914 года в Поморянах был православный священник, который при отступлении войска забрал из местной церкви все ценности, а царская армия забрала колокола с колокольни.
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Фотографии показывают солдат австро-венгерской армии на территории села Поморяны и застройку тогдашнего села.
В интернете показали жителей Галичины 100 лет назад. Фотографии сделали неизвестные австрийские фотографы.
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