 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 504
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 225
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 837
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 162
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 945
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 405
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 738
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 684
Фото
Все фото
20
20
7
5
10
Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото
Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото
Как одевались на Балканах 120 лет назад - подборка фото
Как одевались на Балканах 120 лет назад - подборка фото
&quot;Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?&quot; - открыли Бессарабский рынок
"Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок
Изысканные входы и трехмерные рисунки - нашли 12 гробниц китайских вельмож
Изысканные входы и трехмерные рисунки - нашли 12 гробниц китайских вельмож
Как жили галичане во время Первой мировой войны - подборка фото
Как жили галичане во время Первой мировой войны - подборка фото
Видео
Все видео
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Интервью
1/5
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 189
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 369
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 801
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2313
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
Просмотров: 135
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
вторник, 20 июля 2021 15:00

Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото
20

  Комментировать

Дерибасовская улица
Фото: "Хроніки прекрасної епохи"
Бульварная лестница
Новобазарная площадь
Грязелечебница

Показали открытки с видами Одессы XIX - начала ХХ в.

На фотографиях изображены улицы города, парки и достопримечательности. Их опубликовала сообщество "Хроніки прекрасної епохи".

Через Одессу экспортировали украинский хлеб, благодаря чему город стремительно развивался. В Одессе строили лечебные учреждения, открыли линию парового трамвая, детский городской сад с бесплатными играми и гимнастикой, химическую лабораторию для исследования пищевых продуктов. А еще начали работать крытые рынки.

1 октября 1887 года торжественно открыли новый городской театр.

В 1900-м население Одессы составляло около 450 тыс. человек. Она занимала четвертое место в Российской империи после Варшавы, Москвы и Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад

В 1906 году в Одессе начало действовать общество "Просвіта". Издавали книги на украинском языке, устраивали патриотические мероприятия.

В начале XX в. летом среди киевлян было модно кататься на пароходах. Рейсы устраивали в другие города на Днепре. Общественные организации устраивали плавание на зафрахтованных судах в близлежащие местности. Делали это для сбора денег на благотворительность. Стоимость поездки отличалась в зависимости от пола и возраста пассажира. Поездка на Жуков остров в 1901-м мужчинам обходилась в 75 коп., женщинам в 50 коп., дети платили 25 коп.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Главаря повстанцев схватили во время переговоров

Покушение в "Волчьей ставке" не достигло цели

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 13438
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 8352
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 1 Просмотров: 7812
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 6732
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 6687
История
В пещере нашли шлем древнего воина
В пещере нашли шлем древнего воина Просмотров: 261
Словно кошелек со всеми банкнотами. Женщина нашла клад эпохи викингов
Словно кошелек со всеми банкнотами. Женщина нашла клад эпохи викингов Просмотров: 324
Главаря повстанцев схватили во время переговоров
Главаря повстанцев схватили во время переговоров
 Просмотров: 342
Архивы Крыма опубликовали онлайн
Архивы Крыма опубликовали онлайн Просмотров: 153
Покушение в "Волчьей ставке" не достигло цели
Покушение в "Волчьей ставке" не достигло цели
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
1
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
1
Описали наиболее опасную диету
1
Лобода проведет концерт в Одессе: как отреагировали на это украинцы
Голосов: 922
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть