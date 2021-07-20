Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото

Фото: "Хроніки прекрасної епохи"

Показали открытки с видами Одессы XIX - начала ХХ в.

На фотографиях изображены улицы города, парки и достопримечательности. Их опубликовала сообщество "Хроніки прекрасної епохи".

Через Одессу экспортировали украинский хлеб, благодаря чему город стремительно развивался. В Одессе строили лечебные учреждения, открыли линию парового трамвая, детский городской сад с бесплатными играми и гимнастикой, химическую лабораторию для исследования пищевых продуктов. А еще начали работать крытые рынки.

1 октября 1887 года торжественно открыли новый городской театр.

В 1900-м население Одессы составляло около 450 тыс. человек. Она занимала четвертое место в Российской империи после Варшавы, Москвы и Санкт-Петербурга.

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В 1906 году в Одессе начало действовать общество "Просвіта". Издавали книги на украинском языке, устраивали патриотические мероприятия.

В начале XX в. летом среди киевлян было модно кататься на пароходах. Рейсы устраивали в другие города на Днепре. Общественные организации устраивали плавание на зафрахтованных судах в близлежащие местности. Делали это для сбора денег на благотворительность. Стоимость поездки отличалась в зависимости от пола и возраста пассажира. Поездка на Жуков остров в 1901-м мужчинам обходилась в 75 коп., женщинам в 50 коп., дети платили 25 коп.