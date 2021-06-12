Как выглядели окрестности Львова в 1969 году - подборка фото

Фото: photo-lviv.in.ua

Показали фото Замарстынова на севере Львова 1961 года.

Их сделал фотограф Юлиан Дорош, сообщают "Фотографії старого Львова".

Тогда этот район был мало застроен. Вдоль дорог можно увидеть ряды деревьев. Они защищали от солнца и сдерживали снежные метели.

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На фото видно дома и улицы Замарстынова. Можно увидеть Высокий Замок.

Опубликовали фото верхней части львовского района Лычаков. Фотографии в сентября 1961 года сделал фотограф Юлиан Дорош.