 
Ексклюзивы
1/5
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
1 Просмотров: 729
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1125
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 603
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1386
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1062
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1881
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 558
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 729
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1503
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 486
Фото
Все фото
10
26
3
4
5
Как выглядели окрестности Львова в 1969 году - подборка фото
Как выглядели окрестности Львова в 1969 году - подборка фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
Археологи откопали древние ритуальные сосуды - фото
Археологи откопали древние ритуальные сосуды - фото
Видео
Все видео
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 603
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 432
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 333
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2664
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 621
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 585
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
воскресенье, 13 июня 2021 01:13

Как выглядели окрестности Львова в 1969 году - подборка фото
10

  Комментировать

Как выглядел Замарстинов в советские времена
Фото: photo-lviv.in.ua
Как выглядел Замарстинов в советские времена
Как выглядел Замарстинов в советские времена
Как выглядел Замарстинов в советские времена
Как выглядел Замарстинов в советские времена

Показали фото Замарстынова на севере Львова 1961 года.

Их сделал фотограф Юлиан Дорош, сообщают "Фотографії старого Львова".

Тогда этот район был мало застроен. Вдоль дорог можно увидеть ряды деревьев. Они защищали от солнца и сдерживали снежные метели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сельские дома и источник - как в 1961-м выглядел район Львова

На фото видно дома и улицы Замарстынова. Можно увидеть Высокий Замок.

Опубликовали фото верхней части львовского района Лычаков. Фотографии в сентября 1961 года сделал фотограф Юлиан Дорош.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выглядели окрестности Львова в 1969 году - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 7884
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 5742
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 4707
Интимное фото и переписка с &quot;Холостяком&quot;: Лесю Никитюк &quot;взломали&quot; в Instagram
Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram
6
 Просмотров: 3708
Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
5
 Просмотров: 3051
История
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 2340
Больной мафиози в тюрьме писал песни
Больной мафиози в тюрьме писал песни
 Просмотров: 234
Демонтировали памятник большевистскому деятелю
Демонтировали памятник большевистскому деятелю Просмотров: 522
Кем была девочка, которую похоронили с птичкой во рту
Кем была девочка, которую похоронили с птичкой во рту Просмотров: 1026
Школьник нашел в лесу старинный меч
Школьник нашел в лесу старинный меч Просмотров: 486
Больше всего комментируют
1
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
1
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
1
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
1
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Голосов: 96
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть