Как выглядели люди в древности - реконструкция

Фото: adme.ru

Шведский археолог и художник Оскар Нильссон воссоздал лица людей, живших в разные эпохи. В 1996-м мужчина открыл собственную компанию и сотрудничает с музеями по всему миру. Он считает, что таким образом помогает восcоздавать историю.

Форма изготавливается на основе человеческих черепов. Для большей достоверности в реконструированных лицах используются глазные протезы и настоящие человеческие волосы, которые вставляются в силикон прядь за прядью, сообщает ADME.

В результате долгой и кропотливой работы Оскара можно узнать, как выглядели, кем были и сколько лет прожили люди, проживавшие на земле в разные времена.

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Новую группу людей с деформированными черепами обнаружили археологи в китайской провинции Гирин. Согласно выводам экспертов, кости принадлежали 5-ти взрослым людям - 4-м мужчинами и женщине. Также археологи обнаружили остатки 4-х детей в возрасте от 3-х лет. Ученые датировали их епохой Неолита - от 5500 до 4900 лет назад.