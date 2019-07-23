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вторник, 23 июля 2019 10:35

Как выглядели люди в древности - реконструкция
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Эстрид Сигфастдоттер. Жила в XI веке н. э. Она была влиятельной и богатой женщиной, жила недалеко от Стокгольма, в Теби. О ее жизни и семье рассказывает серия рунных камней, найденных в захоронении. Она прожила очень долгую по тем временам жизнь — около 80 лет. Вероятно, Эстрид занималась благоустройством своей родной земли, строительством дорог и мостов.
Фото: adme.ru
Ярль Биргер. Ярль Биргер был правителем Швеции в середине XIII века. Он был жестким, но дальновидным человеком. Считается, что именно Биргер основал Стокгольм около 1250 года. Также он совершил несколько завоевательных походов в Финляндию и Россию.
Королева Уармей. В 2012 году на северо-западе Перу в ходе раскопок польской археологической группой была обнаружена гробница. Это первое королевское захоронение Уари, которое удалось обнаружить. Эта индейская культура существовала в Андах приблизительно 1 200 лет назад. Королева Уармей умерла в возрасте 60 лет. Она вела сидячий образ жизни, занималась ткачеством. Женщина была захоронена в отдельном склепе вместе с различными предметами роскоши: ювелирными изделиями, серебряным бокалом и церемониальным топором.
Человек бронзового века. Скелет этого человека свидетельствует о недоедании и железодефицитной анемии. Мужчина умер, когда ему было около 25–35 лет.
Неандертальская женщина. Эта дама жила около 45–50 тыс. лет назад. Ее останки обнаружили в ходе раскопок в 1848 году в Гибралтаре.

Шведский археолог и художник Оскар Нильссон воссоздал лица людей, живших в разные эпохи. В 1996-м мужчина открыл собственную компанию и сотрудничает с музеями по всему миру. Он считает, что таким образом помогает восcоздавать историю.

Форма изготавливается на основе человеческих черепов. Для большей достоверности в реконструированных лицах используются глазные протезы и настоящие человеческие волосы, которые вставляются в силикон прядь за прядью, сообщает ADME.

В результате долгой и кропотливой работы Оскара можно узнать, как выглядели, кем были и сколько лет прожили люди, проживавшие на земле в разные времена.

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Новую группу людей с деформированными черепами обнаружили археологи в китайской провинции Гирин. Согласно выводам экспертов, кости принадлежали 5-ти взрослым людям - 4-м мужчинами и женщине. Также археологи обнаружили остатки 4-х детей в возрасте от 3-х лет. Ученые датировали их епохой Неолита - от 5500 до 4900 лет назад.

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