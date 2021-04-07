Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу

Замок в поселке Олыка Киверцовского района Волынской области подали на участие в программе "Большая реставрация".

Посмотрите на старые фото и рисунки сооружения. Для сравнения добавляем современные фотографии.

Фото: polona.pl

Первый каменный замок в Олыке свел XVI в. князь Николай Радзивилл "Черный". Его потомки строили здание и доводили до современного вида.

В 1950-х годах в Олицком замка разместили Волынскую психиатрическую больницу.

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"Власть занимается перевозкой пациентов и обустройством условий для них. Готовятся передать замок Волынскому краеведческому музею. Далее будет проводиться расчистка загроможденной территории. Специалисты будут работать над внутренним наполнением замка", - рассказал Gazeta.ua председатель Волынского областного совета Григорий Недопад.

Также в Олыке уже ведется масштабная реставрация костела Святой Троицы, который в свое время считался самым красивым храмом Волыни.

В Луцке в подземельях башни Чарторыйских нашли остатки посуды с изображением герба Ганноверской династии королей Великобритании. Кроме герба, на находке присутствует надпись: Real english Opa... и пометка оригинального английского производства. "Прекрасная находка из заполнения Башни. Империя, где никогда не заходит солнце!" - отметил глава Волынского регионального союза археологов Украины Виктор Баюк.