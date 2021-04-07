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среда, 07 апреля 2021 18:25

Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
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Замок в поселке Олыка Киверцовского района Волынской области подали на участие в программе "Большая реставрация".

Посмотрите на старые фото и рисунки сооружения. Для сравнения добавляем современные фотографии.

Олыцкий замок, автор Наполеон Орда, ХІХ в.
Фото: polona.pl
Олыцкий замок в XVII в. Картина современного художника Збигнева Щепанека
Олыцкий замок, фото нач. ХХ в.
Олыцкий замок, фото нач. ХХ в.
Вид на Олику, замок и костел, 1930 годы

Первый каменный замок в Олыке свел XVI в. князь Николай Радзивилл "Черный". Его потомки строили здание и доводили до современного вида.
В 1950-х годах в Олицком замка разместили Волынскую психиатрическую больницу.

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"Власть занимается перевозкой пациентов и обустройством условий для них. Готовятся передать замок Волынскому краеведческому музею. Далее будет проводиться расчистка загроможденной территории. Специалисты будут работать над внутренним наполнением замка", - рассказал Gazeta.ua председатель Волынского областного совета Григорий Недопад.

Также в Олыке уже ведется масштабная реставрация костела Святой Троицы, который в свое время считался самым красивым храмом Волыни.

В Луцке в подземельях башни Чарторыйских нашли остатки посуды с изображением герба Ганноверской династии королей Великобритании.

Кроме герба, на находке присутствует надпись: Real english Opa... и пометка оригинального английского производства.

"Прекрасная находка из заполнения Башни. Империя, где никогда не заходит солнце!" - отметил глава Волынского регионального союза археологов Украины Виктор Баюк.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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