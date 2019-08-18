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воскресенье, 18 августа 2019 23:13

Как выглядел город в Тернопольской обл. до Второй мировой - подборка фото
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Город Бережаны довоенного периода
Фото: tenews.org.ua
Город Бережаны довоенного периода
Город Бережаны довоенного периода
Город Бережаны довоенного периода
Город Бережаны довоенного периода

В интернете показали старинные фото города Бережаны на Тернопольщине.

Найденные фотографии относятся к 1920-1930-м годам, сообщает tenews.org.ua.

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"На фотографиях можно разглядеть как панорамы города, так и самих местных жителей того времени. Есть здесь фото с фотосалонов, так и любительские", - говорится в сообщении.

Опубликовали подборку снимков советского Киева украинской фотографини Ирины Пап. Она работала в советских изданиях и делала репортажные фото Украины в 1960-1970-х.

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