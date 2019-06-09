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воскресенье, 09 июня 2019 23:13

Как варили пиво в XIX в. - подборка фото
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Пивовары в XIX в.
Фото: Facebook
Пивовары в XIX в.
Пивовары в XIX в.
Пивовары в XIX в.
Пивовары в XIX в.

В интернете показали пивоваров XIX века.

На старинных фотографиях производители пива позируют с бочками и бутылками, передают "Хроники прекрасной эпохи".

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Пиво варили в регионах, где нельзя было выращивать виноград. В то время пивовары начали использовать современные технологии.

В сети показали коллекцию фото последнего периода существования Османской империи 1850- 1858 годов. Собрал французский путешественник Пьер де Жигор.

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