Как варили пиво в XIX в. - подборка фото

В интернете показали пивоваров XIX века.
На старинных фотографиях производители пива позируют с бочками и бутылками, передают "Хроники прекрасной эпохи".
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Пиво варили в регионах, где нельзя было выращивать виноград. В то время пивовары начали использовать современные технологии.
В сети показали коллекцию фото последнего периода существования Османской империи 1850- 1858 годов. Собрал французский путешественник Пьер де Жигор.
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