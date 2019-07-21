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воскресенье, 21 июля 2019 23:13

Как в старину варили сидр - подборка фото
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Производство сидра в Нормандии
Фото: Facebook
Производство сидра в Нормандии
Производство сидра в Нормандии
Производство сидра в Нормандии
Производство сидра в Нормандии

В интернете опубликовали коллекцию открыток, на которых показали, как изготавливали сидр в XIX в.

На фото попало производство сидра в Нормандии на севере Франции, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

В Европе считалось, что там делают лучший сидр.

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Сидр делали из яблочного сока. Для этого яблоки давили и оставляли бродить.

В Лос-Анджелесе представили фотографии с мест преступлений. Их сделали полицейские в 1920-1970-х годах.

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