Как в старину варили сидр - подборка фото

Фото: Facebook

В интернете опубликовали коллекцию открыток, на которых показали, как изготавливали сидр в XIX в.

На фото попало производство сидра в Нормандии на севере Франции, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

В Европе считалось, что там делают лучший сидр.

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Сидр делали из яблочного сока. Для этого яблоки давили и оставляли бродить.

В Лос-Анджелесе представили фотографии с мест преступлений. Их сделали полицейские в 1920-1970-х годах.