Как в старину отмечали Хэллоуин - подборка фото

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Gazeta.ua собрала старинные фотографии с празднованием Хэллоуина.

Хотя праздник имеет давние корни, современный формат празднования зародился в XV в во время пандемии чумы. Тогда начал распространяться жанр "Танец смерти". Художники изображали скелетов, которые танцевали с людьми и забирали их в ад. Такие изображения символизировали суету и быстротечность жизни. Были популярны театральные представления на ту же тему. Простые люди любили их, потому что такие представления демонстрировали, что смерть уносит всех независимо от состояния и статуса.

Во Франции эти представления проходили в День всех святых 1 ноября. В Ирландии, накануне. Таким образом, появился праздник, посвященный смерти и нечистой силе.

В Америке зародилась традиция собирать конфеты. Дети ходят по соседям в костюмах и говорят: Trick or treat. Этот обычай не связан с Днем умерших.

Известной традицией является вырезание лампы из тыквы. Она происходит от празднования сбора урожая в древности. Сначала светильники вырезали не из тыквы, а из репы. Но в США тыквы были более распространены.

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На Хэллоуин готовят пунш и яблоки в карамели. Распространена игра, во время которой люди пытаются достать зубами яблоко из воды.

Для художественного проекта Sunset Selfies в Instagram фотограф позирует с вырезанными картонными персонажами на закате. Иллюстрации настолько качественные, что напоминают кадры из дорогостоящего мультфильма. Данная коллекция изображений создана специально в честь праздника Хеллоуина.