Как в старину художники изображали зиму – подборка картин

Gazeta.ua старинные картины и гравюры, изображающие зиму.
Это время года часто рисовали европейские художники.
Зиму изображали иносказательно в виде старика или нищего, который греется у огня. Тема времен года была модной среди художников эпохи Барокко.
Художникам в древности было интересно показать жизнь простых людей зимой. Они изображали на картинах их занятия.
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Позже художники стали больше рисовать природу и строения под снегом.
Gazeta.ua собрала фотографии туристов в заснеженных горах Швейцарии в начале XX в. Отдыхающие ходили в горы, катались на лыжах, коньках и играли в керлинг.
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