 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
Просмотров: 612
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 684
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 612
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
1 Просмотров: 981
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 657
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2763
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4870
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8451
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2646
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2565
Фото
Все фото
10
23
12
15
9
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жила независимая Эстония в 1930-е - подборка фото
Как жила независимая Эстония в 1930-е - подборка фото
Как жили франкоязычные канадцы в середине века.
Как жили франкоязычные канадцы в середине века.
У Украины появилась своя церковь. В России это назвали &quot;расколом православия&quot;
У Украины появилась своя церковь. В России это назвали "расколом православия"
Видео
Все видео
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 693
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 405
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2673
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2205
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3663
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
20 декабря 2021
Просмотров: 189
Заради принципів
– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже ...
вторник, 21 декабря 2021 00:46

Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
10

  Комментировать

Циприан Камиль Норвид, "Сельский дом зимой"
Фото: Polona
Жилье фламандцев
Жан-Пьер Мари Жазе, "Дети играют в снежки"
Пьетро Теста "Аллегория зимы"
Дю Ронсе, Маргарит-Луиза-Амели Делорм Ритоник, "Аллегория зимы"

Gazeta.ua старинные картины и гравюры, изображающие зиму.

Это время года часто рисовали европейские художники.

Зиму изображали иносказательно в виде старика или нищего, который греется у огня. Тема времен года была модной среди художников эпохи Барокко.

Художникам в древности было интересно показать жизнь простых людей зимой. Они изображали на картинах их занятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как рекламировали парижские кабаре в старину – подборка афиш

Позже художники стали больше рисовать природу и строения под снегом.

Gazeta.ua собрала фотографии туристов в заснеженных горах Швейцарии в начале XX в. Отдыхающие ходили в горы, катались на лыжах, коньках и играли в керлинг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в старину художники изображали зиму – подборка картин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 14742
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 2 Просмотров: 14292
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 11709
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 11673
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 7 Просмотров: 9612
История
Доцента осудили на 10 лет
Доцента осудили на 10 лет
 Просмотров: 1710
Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка
Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка
 Просмотров: 144
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
23
 Просмотров: 2754
Закончилось самое длинное сражение войны
Закончилось самое длинное сражение войны
 Просмотров: 1503
Археологи обнаружили скелет принцессы
Археологи обнаружили скелет принцессы Просмотров: 2889
Больше всего комментируют
11
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
7
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
5
Зеленским жестко манипулируют
2
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
2
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
Голосов: 553
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть