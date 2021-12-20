Как в старину художники изображали зиму – подборка картин

Фото: Polona

Gazeta.ua старинные картины и гравюры, изображающие зиму.

Это время года часто рисовали европейские художники.

Зиму изображали иносказательно в виде старика или нищего, который греется у огня. Тема времен года была модной среди художников эпохи Барокко.

Художникам в древности было интересно показать жизнь простых людей зимой. Они изображали на картинах их занятия.

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Позже художники стали больше рисовать природу и строения под снегом.

Gazeta.ua собрала фотографии туристов в заснеженных горах Швейцарии в начале XX в. Отдыхающие ходили в горы, катались на лыжах, коньках и играли в керлинг.