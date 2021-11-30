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среда, 01 декабря 2021 00:46

Как рекламировали парижские кабаре в старину – подборка афиш
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Gazeta.ua собрали афиши французских кабаре конца XIX в.
Фото: Getty images
Первое такое заведение открылось в 1881 году на Монмартре в Париже и называлось "Черный кот". В нем собирались представители богемы, которым не нравились старые салоны.
В "Мулен Руж" впервые в Европе можно было увидеть обнаженных женщин, танцующих канкан и стриптиз.
Культура кабаре начала приходить в упадок перед Второй мировой войной. Тоталитарные режимы сражались с фривольными танцами.

Gazeta.ua собрали афиши французских кабаре конца XIX в.

Первое такое заведение открылось в 1881 году на Монмартре в Париже и называлось "Черный кот". В нем собирались представители богемы, которым не нравились старые салоны.

На сцене кабаре выступали не только танцовщицы. Там выступали поэты и революционеры, читали манифесты.

Следующим известным заведением было кабаре "Мулен Руж". Туда ходили известные писатели и художники

Анри Тулуз-Лотрек нарисовал большое количество афиш для "Мулен Руж". Изображал на них танцовщиц.

В "Мулен Руж" впервые в Европе можно было увидеть обнаженных женщин, танцующих канкан и стриптиз.

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Культура кабаре начала приходить в упадок перед Второй мировой войной. Тоталитарные режимы сражались с фривольными танцами.

Gazeta.ua собрала старинные фото инуитов. Этот народ проживает на севере Америки и Гренландии. Часть народа принято называть эскимосами. Но некоторые считают это название оскорбительным. В настоящее время проживает около 50 тыс. инуитов. Их количество сокращается. Изолированные народы испытывают проблемы с кровосмешением.

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