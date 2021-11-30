Как рекламировали парижские кабаре в старину – подборка афиш

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Gazeta.ua собрали афиши французских кабаре конца XIX в.

Первое такое заведение открылось в 1881 году на Монмартре в Париже и называлось "Черный кот". В нем собирались представители богемы, которым не нравились старые салоны.

На сцене кабаре выступали не только танцовщицы. Там выступали поэты и революционеры, читали манифесты.

Следующим известным заведением было кабаре "Мулен Руж". Туда ходили известные писатели и художники

Анри Тулуз-Лотрек нарисовал большое количество афиш для "Мулен Руж". Изображал на них танцовщиц.

В "Мулен Руж" впервые в Европе можно было увидеть обнаженных женщин, танцующих канкан и стриптиз.

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Культура кабаре начала приходить в упадок перед Второй мировой войной. Тоталитарные режимы сражались с фривольными танцами.

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