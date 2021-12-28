Как раньше праздновали Новый год - фото

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Gazeta.ua собрала фото давних новогодних вечеринок.

Хотя в западных странах самым важным праздником считают Рождество, Новый год тоже отмечают. Люди устраивают громкие вечеринки и ждут 12 часов.

Рождество считают тихим семейным праздником, а Новый год – публичным, коллективным.

Празднование часто устраивают на площадях городов. Для жителей проводят развлекательные мероприятия.

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В европейских странах на Новый год проводят торжественные парады. В больших городах устраивают фейерверки.

Gazeta.ua собрала фото празднования Рождества в межвоенной Польше. В те времена, несмотря на экономические проблемы, люди пытались устроить себе праздник. Они покупали елки, вешали гирлянды и готовили праздничную трапезу.