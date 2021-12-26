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вторник, 28 декабря 2021 00:46

Как раньше поздравляли с Новым годом - подборка открыток
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Gazeta.ua собрала новогодние открытки XIX и XX ст.
Фото: Getty images
В западных странах более важным праздником тогда считалось Рождество, но и Новый год праздновали. Люди собирались на пиры и развлекались
На открытках того времени желали счастья и успехов в следующем году

Gazeta.ua собрала новогодние открытки XIX и XX ст.

В западных странах более важным праздником тогда считалось Рождество, но и Новый год праздновали. Люди собирались на пиры и развлекались.

На открытках того времени желали счастья и успехов в следующем году. Изображали такие символы удачи, как подковы и клевер с четырьмя листами.

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Был популярен сюжет, на котором старый год изображали в виде деда, а новый – младенца.

Gazeta.ua собрала фото празднования Рождества в межвоенной Польше. В те времена, несмотря на экономические проблемы, люди пытались устроить себе праздник. Они покупали елки, вешали гирлянды и готовили праздничную трапезу.

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