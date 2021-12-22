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пятница, 24 декабря 2021 00:46

Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
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Gazeta.ua zibrala foto svyatkuvannya Rizdva u mizhvoyenniy Polʹshchi. U ti chasy popry ekonomichni problemy lyudy namahalysya vlashtuvaty sobi svyato. Vony kupuvaly yalynky, vishaly hirlyandy ta hotuvaly svyatkovu trapezu. Tradytsiyno svyatkuvannya Rizdva u Polʹshchi rozpochynayetʹsya vvecheri 24 hrudnya. U polyakiv ye bahato spilʹnykh z ukrayintsyamy tradytsiy. Sered nykh vertep ta spivannya kolyadok. Na Svyatvechir tezh hotuyutʹ kutyu. U Svyatvechir podayutʹ oblatky. Tse tonkyy korzhyk z prisnoho tista. Oblatky vvazhayutʹsya symvolom tila Khrysta, yikh stavlyatʹ u tsentr svyatkovoho stolu. U KHIKH stolitti v budynkakh polyakiv pochaly stavyty yalynky. Ranishe yikh prykrashaly yablukamy, tsukerkamy, horikhamy, pechyvom ta zirkamy z solomy. Gazeta.ua pokazala polʹsʹkyy putivnyk Ukrayinsʹkymy Karpatamy 1938 roku. Buklet Zima w Karpatach Wschodnich opublikuvala polʹsʹka dyrektsiya zaliznytsʹ dlya populyaryzatsiyi turyzmu na Hutsulʹshchyni. Показати більше 873 / 5 000 Результати перекладу Gazeta.ua собрала фото празднования Рождества в межвоенной Польше
Фото: szukajwarchiwach.gov.pl
Традиционно празднование Рождества в Польше начинается вечером 24 декабря
У поляков много общих с украинцами традиций. Среди них вертеп и пение колядок
В XIX веке в домах поляков начали ставить елки

Gazeta.ua собрала фото празднования Рождества в межвоенной Польше.

В те времена, несмотря на экономические проблемы, люди пытались устроить себе праздник. Они покупали елки, вешали гирлянды и готовили праздничную трапезу.

Традиционно празднование Рождества в Польше начинается вечером 24 декабря. У поляков много общих с украинцами традиций. Среди них вертеп и пение колядок. На Сочельник тоже готовят кутью.

В Сочельник на праздничный стол подают облатки. Это тонкие лепешки из пресного теста. Облатки считаются символом тела Христа, их ставят в центр праздничного стола.

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В XIX веке в домах поляков начали ставить елки. Раньше их украшали яблоками, конфетами, орехами, печеньем и звездами из соломы.

Gazeta.ua показала польский путеводитель по Украинским Карпатам 1938 года. Буклет Zima w Karpatach Wschodnich опубликовала польская дирекция железных дорог для популяризации туризма на Гуцульщине.

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