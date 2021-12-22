Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото

Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Gazeta.ua собрала фото празднования Рождества в межвоенной Польше.

В те времена, несмотря на экономические проблемы, люди пытались устроить себе праздник. Они покупали елки, вешали гирлянды и готовили праздничную трапезу.

Традиционно празднование Рождества в Польше начинается вечером 24 декабря. У поляков много общих с украинцами традиций. Среди них вертеп и пение колядок. На Сочельник тоже готовят кутью.

В Сочельник на праздничный стол подают облатки. Это тонкие лепешки из пресного теста. Облатки считаются символом тела Христа, их ставят в центр праздничного стола.

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В XIX веке в домах поляков начали ставить елки. Раньше их украшали яблоками, конфетами, орехами, печеньем и звездами из соломы.

Gazeta.ua показала польский путеводитель по Украинским Карпатам 1938 года. Буклет Zima w Karpatach Wschodnich опубликовала польская дирекция железных дорог для популяризации туризма на Гуцульщине.