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четверг, 06 мая 2021 15:05

Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото
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Харьковская губерния
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Харьковская губерния
Харьковская губерния
Полтавская губерния
Полтавская губерния

Показали, какими были и как одевались люди Украины в последней четверти XIX в.

Фотографии сохраняются в альбоме типов и костюмов населения разных уголков Российской империи 1878 года, пишут "Хроники прекрасной эпохи".

На фотографиях можно увидеть украинцев из Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Подольской, Херсонской, Волынской губерний, а также крымских татар и болгар, проживающих на юге Украины.

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Ранее публиковали старинные открытки с изображением жителей Нормандии на севере Франции. Открытки печатали в конце XIX в. и в начале XX в.

Жители Нормандии носили характерные костюмы. Мужчины одевали колпаки, женщины - большие головные уборы под названием куафф.

Нормандия долгое время была независимым королевством. В 1203-1204 годах Нормандию завоевал французский король Филипп II. Но регион сохранил много особенных черт.

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