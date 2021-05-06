Как одевались украинцы в конце XIX в. - подборка фото

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

Показали, какими были и как одевались люди Украины в последней четверти XIX в.

Фотографии сохраняются в альбоме типов и костюмов населения разных уголков Российской империи 1878 года, пишут "Хроники прекрасной эпохи".

На фотографиях можно увидеть украинцев из Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Подольской, Херсонской, Волынской губерний, а также крымских татар и болгар, проживающих на юге Украины.

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Ранее публиковали старинные открытки с изображением жителей Нормандии на севере Франции. Открытки печатали в конце XIX в. и в начале XX в. Жители Нормандии носили характерные костюмы. Мужчины одевали колпаки, женщины - большие головные уборы под названием куафф. Нормандия долгое время была независимым королевством. В 1203-1204 годах Нормандию завоевал французский король Филипп II. Но регион сохранил много особенных черт.