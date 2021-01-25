Как люди ходили поклоняться "Царице Карпат" - раритетные фото

Фото: facebook.com/old.border.mandrivka/

Показали фотографии Василиянского монастыря Преображения Господня и его прихожан в первой половине XX в. Святыня расположена в поселке Гошив - теперь Долинской общины Кольского района Ивано-Франковской области.

Фотографии публикует в Facebook сообщество "Мандрівка Старим Кордоном".

Относительно истории села известно, что в 1397 году польский король Владислав подарил его своему слуге Михаилу Волошину. Первые письменные упоминания о монастыре датируются 1509 годом, но, вероятно, он существовал и раньше. В 1570-м рыцарь королевского войска Кучулад построил здесь церковь, которую позже сожгли крымские татары.

В 1629-м новый владелец села Евстафий Шумлянский отстроил церковь и монастырь в Черном Дельце, но из-за пожара во второй половине XVII их перенесли на Ясную Гору. В XVIII в. произоел новый пожар, а восстановление монастыря после него завершили к 1772 году.

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Годами в монастырь приходили тысячи туристов и паломников. В нем хранили икону Гошевской Божьей Матери. Верующие отмечали ее чудотворность, а позднее получила название "Царица Карпат".

Во времена Второй мировой войны монастырь получил значительные повреждения. Его ликвидировали при советской власти, построили детский дом и базу отдыха. Окончательно монастырь возродили в 1990-х.

На архивном фото показали утраченную Стретенскую церковь в Киеве образца 1861 года. Кадр сделан еще до перестройки здания. На фото вдали справа от Сретенской церкви видно Софийский собор, а слева - Михайловский Златоверхий монастырь. В то же время перед зданием изображена часть Сенного рынка. Сам кадр сделан в коричневых оттенках.