Показали архивное фото утраченной уникальной церкви в Киеве

На архивном фото показали утраченную Стретенскую церковь в Киеве образца 1861 года.

Автор: facebook.com/serhii.gander Утраченная Сретенская церковь в Киеве

Кадр сделан еще до перестройки здания. Соответствующий снимок опубликовал пользователь под именем Serhii Gander на странице "Старые фото Киева" в Facebook.

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По словам мужчины, на фото вдали справа от Сретенской церкви видно Софийский собор, а слева - Михайловский Златоверхий монастырь.

В то же время перед зданием изображена часть Сенного рынка. Сам кадр сделан в коричневых оттенках.

Показали колоризированные фото Киева конца XIX - первой половины XX в. На фотографиях можно увидеть хлопоты обычного люда, строительство известных столичных сооружений, в частности Дома книги, ныне известного как ЦУМ, Бессарабский рынок, ул. Городецкого, Владимирскую, Крещатик, Подол, церковь Николая Притиска и церковь Вознесения Господня на Демеевке, что до 1892 года была деревянная.