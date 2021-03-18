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четверг, 18 марта 2021 18:48

Как княгиня Ольга попала в арсенал российской пропаганды

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Как княгиня Ольга попала в арсенал российской пропаганды
Княгиню Ольгув РФ назвали российской правительницей. Фото: spzh.news

Всемирный экономический форум в Давосе внес княгиню Ольгу в список женщин, которые изменили мировую историю. Но называли ее "русской правительницей и основоположницей современной России". После замечаний изъяли из списка. Объяснили, что это "из-за противоречивой исторической информации".

"Россия унаследовала советскую пропаганду и использует ее. В ее арсенале были и киевские князья. Попытки постоянно инструментализировать историю и использовать в своих политических целях не красит ни общество, ни власть, действующую таким безответственным образом", - пояснил Gazeta.ua руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Украина уступает России по популяризации своих исторических деятелей, потому что не ведет пропаганду. Вместо нее развивает здоровую государственную политику с либеральной и идеологической гуманитарной сферой. Согласно Конституции и законам Украины.

"Что касается войны за наследство Русского государства, то Украина должна осуществлять проекты, поддерживать музейные учреждения, исследования, популяризацию фигур. Иначе это наследие экспроприирует не только Россия, но и другие соседи. Как говорится, свято место пусто не бывает ", - продолжает председатель УИНП.

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Согласно обязывающим документам, Украинский институт национальной памяти сосредоточен на работе с событиями ХХ века.

"Это период с наибольшим количеством непроговоренной, сфальсифицированной и травматической истории. Это прежде всего Украинская революция, Голодомор, Вторая мировая война, борьба диссидентов, провозглашение независимости и российско-украинская война. Горизонт работ огромен. Наших популяризационных материалов, публикаций в соцсетях, роликов недостаточно, чтобы покрыть все потребности. По мере возможностей мы стараемся расширить горизонты, задеть и другие периоды. Поэтому призываем академии, университеты, музеи, частных меценатов больше обращаться к этой истории ", - добавил Антон Дробович.

Княгиня Ольга - русская княгиня из династии Рюриковичей. Жена и кузина киевского князя Игоря, после гибели которого осенью 944 года взошла на киевский престол.
Княгиня киевская с 945 по 964 годы. Мать Святослава Игоревича.

Ликвидировала Древлянское племенное княжение, упорядочила сбор дани, организовав по всей стране княжеские погосты и ячейки судопроизводства. Во внешней политике поддерживала дружеские отношения с Византией.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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